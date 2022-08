Jeśli liczyliście, że targi Gamescom 2022 przyniosą nowe wieści na temat projektów rozwijanych przez CD Projekt RED, to niestety nie ma na to szans.

CD Projekt RED nie szykuje pokazów na Gamescom 2022

Chociaż obecny rok nie rozpieszcza graczy, bo dominują informacje o kolejnych opóźnionych premierach, targi Gamescom 2022 zapowiadają się obiecująco. Być może dałoby się nawet doszukać w tym pewnych powiązań, ale pewnie mało komu to potrzebne. Kolejni producenci zaczynają potwierdzać swoją obecność na wspomnianej imprezie i obiecywać mniejsze lub większe atrakcje. Z drugiej strony są też ekipy, które rozwiewają nadzieje graczy.

I właśnie wśród nich znajduje się rodzimy CD Projekt RED. Radek Grabowski, Global PR Director studia, przekazał dziś za pośrednictwem portali społecznościowych, iż CD Projekt RED nie szykuje pokazów na Gamescom 2022.

Jakie prezentacje nas zatem ominą?

Owszem, na prezentację zapowiedzianej w marcu, nowej odsłony serii Wiedźmin nastawiali się głównie niepoprawni optymiści. Do ostatniej chwili nawet część branżowych obserwatorów liczyła jednak, że można będzie rzucić okiem na next-genową wersję Wiedźmin 3: Dziki Gon lub coś nowego do Cyberpunk 2077 (tu pewne nadzieje mogło rozbudzać również droczenie się z fanami za pośrednictwem oficjalnego profilu gry na twitterze). Nie jest tajemnicą, iż trwają prace nad większym fabularnym rozszerzeniem do tej produkcji. Kilka miesięcy temu zdecydowano się przesunąć jego premierę na przyszły rok i jak widać póki co studio nie ma czym (lub nie chce, jeśli założymy bardziej optymistyczny wariant) się chwalić.

