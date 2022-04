Czekający na upiększoną wersję gry Wiedźmin 3: Dziki Gon będą musieli uzbroić się w cierpliwość. CD Projekt RED potrzebuje więcej czasu na prace.

Next-genowa wersja Wiedźmin 3: Dziki Gon opóźniona

Przedstawiciele studia CD Projekt RED dość długo utrzymywali, iż aktualizacja pozwalająca grze Wiedźmin 3: Dziki Gon wykorzystać pełnię możliwości konsol PlayStation 5, Xbox Series X oraz Xbox Series S zostanie wydana w drugim kwartale tego roku. Okazuje się jednak, że taki scenariusz nie doczeka się realizacji. Dziś ogłoszono, że premierę omawianej aktualizacji opóźniono.

Wiedźmin 3: Dziki Gon na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Kiedy premiera?

Dla części graczy będzie to zapewne kiepska nowina. Jeszcze gorszą może okazać się fakt, iż nie zająknięto się o nowym terminie. Prawdopodobnie zakończono współpracę z Saber Interactive i tym samym prace nad projektem przejmie któryś z (a może nowy) zespołów ze struktur CD Projekt RED. W takiej sytuacji prawdopodobne jest, że graczom potrzeba będzie sporo cierpliwości. Póki co trwa „ocena zakresu prac do wykonania”.

Zapowiedź aktualizacji dedykowanej nowym konsolom miała miejsce jeszcze we wrześniu 2020 roku. Ogłaszane dziś opóźnienie nie jest pierwszym. Wiedźmin 3: Dziki Gon zalicza się do najlepszych gier RPG ostatnich lat, zapewne nie zabraknie chętnych do sprawdzenia go w odświeżonym wydaniu.

Źródło: The Witcher