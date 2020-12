Digital Foundry rozpoczęło podsumowywanie 2020 roku. Na pierwszy ogień poszło zestawienie, które zawsze budzi sporo emocji.

Digital Foundry wybrało najładniejsze gry 2020 roku

Jak duże znaczenie ma dla Was oprawa graficzna w grach? Ekipa Digital Foundry jest znana i ceniona za niekiedy naprawdę dokładne i treściwe materiały wideo dotyczące technicznych aspektów nowych gier, ich wyglądu oraz optymalizacji i działania na różnych platformach sprzętowych. Wydaje się zatem mieć sporą wiedzę pod kątem przygotowania zestawienia z najładniejszymi grami 2020 roku.

Tyle tylko, że niektórych może delikatnie zdziwić ostateczny werdykt. Poniżej możecie zobaczyć wszystkie lokaty oraz ich omówienie. Pierwsza trójka? Microsoft Flight Simulator, Spider-Man Miles Morales oraz, i to może wzbudzić najwięcej emocji, Cyberpunk 2077. Na zwycięzcę wybrano właśnie produkcję CD Projekt RED. Trzeba jednak zaznaczyć coś bardzo ważnego, podkreślono, iż mowa o tym, jak gra wypada w wersji PC.

9 - Minecraft RTX

8 - Ori and the Will of the Wisps

7 - Doom Eternal

6 - Demon's Souls

5 - The Last of Us Part II

4 - Half Life Alyx

3 - Microsoft Flight Simulator

2 - Spider-Man Miles Morales

1 - Cyberpunk 2077 (tylko na mocniejszych PC)

Najlepsze gry na PC według Digital Foundry

Co sądzicie o powyższej liście? Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że najładniejsze nie zawsze oznacza najlepsze, co do Cyberpunk 2077 zdaje się to pasować szczególnie dobrze.

Dlatego też od razu warto zamieścić inne zestawienie Digital Foundry, w którym wskazano na najlepsze gry na PC, które zadebiutowały w kończącym się roku. Tutaj na podium znalazły się Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator oraz Doom Eternal.

Jak podobają Wam się wybory Digital Foundry? Jeśli macie inne typy, to spokojnie. Wkrótce będziecie mogli dać temu wyraz. Na początku stycznia rozpocznie się bowiem nasze cykliczne głosownie na produkty roku.

