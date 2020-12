Po 10 dniach od premiery Cyberpunk 2077 licznik sprzedanych egzemplarzy przekroczył 13 mln. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, polski producent ma się z czego cieszyć.

Cyberpunk 2077 znalazł już 13 mln nabywców

Po niemal 9 latach od zapowiedzi, 10 grudnia doczekaliśmy się premiery Cyberpunk 2077. Na ostatniej prostej poprzedzał ją naprawdę duży hype, natomiast gdy gracze zaczęli zabawę szybko okazało się, że nie jest idealnie. O ile sam wykreowany świat, fabuła i założenia dotyczące rozgrywki prezentują się tutaj dobrze, bardzo duża ilość błędów i problemy z optymalizacją stały się powodem mniejszych i większych frustracji.

Chociaż CD Projekt RED wciąż musi pracować w pocie czoła nad poprawkami to ekipa może złapać też pierwszy głębszy oddech, bo ujawnione właśnie wyniki sprzedaży wyglądają okazale. Po równo 10 dniach od premiery Cyberpunk 2077 znalazł 13 mln nabywców.

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych szacuje, że do dnia 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 milionów sztuk gry Cyberpunk 2077. Powyższa liczba odpowiada szacunkom odnośnie do salda zrealizowanej sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach sprzętowych (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez klientów detalicznych w sklepach fizycznych oraz cyfrowych) tzw. "sell through", pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji "Help Me Refund", otrzymanych bezpośrednio przez Spółkę.

Mimo krytyki, zwłaszcza wersji konsolowych, sprzedaż gry nie zaskakuje

Zaskoczenie? Raczej nie. Na grę spłynęła spora krytyka, głównie wersji na starsze konsole, które działają najgorzej i mają najwięcej błędów. Doszło nawet do tego, że Cyberpunk 2077 został usunięty z PlayStation Store, a politykę zwrotów znacząco rozszerzył też Microsoft. Było jednak oczywiste, że na zwrot zdecyduje się tylko część niezadowolonych graczy, a trzeba było mieć świadomość, że mowa o dużym gronie.

Pisaliśmy już, że tylko w przedsprzedaży rozeszło się 8 mln egzemplarzy, dzięki czemu zwróciły się wszystkie koszty i już w dniu premiery gra zaczęła zarabiać. Jak się okazuje, licznik bije szybko, a chyba wszyscy mają nadzieję, że kolejne tygodnie będą przynosić następne poprawki i gra będzie stawała się coraz mniej irytująca swoimi błędami.

Kupiliście już Cyberpunk 2077? Jakie wyniki sprzedaży tej gry przewidujecie, powiedzmy za rok?

Źródło: CD PROJEKT S.A.

