Jak Wasze prezenty świąteczne? Jeśli z czegoś nie jesteście zadowoleni to pomyślcie, że mogło być jeszcze gorzej. CD Projekt coś o tym wie.

Ruszają pozwy zbiorowe przeciwko CD Projekt

Przed premierą Cyberpunk 2077 mało kto przypuszczał, że o grze będzie mówiło się nawet w sądach. Wypuszczenie gry zawierającej naprawdę wiele błędów, a na konsolach dla niektórych nawet niegrywalnej, usunięcie jej w efekcie z PlayStation Store i kilka innych uszczerbków na wizerunku twórców przełożyło się na duże spadki giełdowych nowtowań CD Projekt.

A to było oczywiście niektórym mocno nie w smak. Już kilka dni temu zaczęły pojawiać się informacje, iż są osoby biorce pod uwagę pozwy zbiorowe przeciwko CD Projekt. Pierwszy z nich został już złożony, co oficjalnie potwierdzono w wydanym komunikacie. To działanie kancelarii reprezentującej grupę posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami OTGLY oraz OTGLF.



Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od współpracującej ze Spółką kancelarii prawnej potwierdzenie złożenia przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii cywilnego pozwu zbiorowego, przez kancelarię działającą w imieniu grupy posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami “OTGLY” oraz “OTGLF” i opartych na akcjach Spółki. Pozywający domagają się ustalenia na drodze sądowej czy działania Spółki i jej Członków Zarządu związane z premierą gry Cyberpunk 2077 stanowiły naruszenie przepisów federalnych, poprzez między innymi wprowadzenie inwestorów w błąd doprowadzając tym samym do powstania strat po ich stronie. Treść pozwu nie określa wartości roszczenia. Spółka podejmie aktywną obronę przed wszelkimi tego typu roszczeniami.

Trzeba pamiętać, że nie o graczy tutaj chodzi

Już wcześniejsze sugestie co do takiego obrotu spraw dość mocno podzieliły komentujących i raczej nic się w tej kwestii nie zmieni. Niezależnie od zajmowanego stanowiska wypada pamiętać, że wszystko będzie toczyło się nie ze względu na graczy, ale z uwagi na inwestorów, którzy ponieśli straty finansowe. Pojawiają się też głosy, że największym wygranym tego typu pozwów będą tutaj kancelarie prawnicze. Bo zapewne na jednym pozwie się nie skończy.

Można było domyślać się, że CD Projekt podejmie działania obronne i przedstawiciele Spółki bardzo szybko to potwierdzili. Warto też nadmienić, że mimo całej negatywnej otoczki ujawniono, że sprzedaż gry przekroczyła już 13 mln egzemplarzy.

Źródło: cdprojekt

