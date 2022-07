DALL·E 2, system sztucznej inteligencji, tworzący realistyczne obrazy i grafikę na podstawie opisu, jest już dostępny w wersji beta. OpenAI rozpoczęło proces zapraszania miliona osób z listy oczekujących do testów.

Do kogo trafi DALL·E 2?

System generowania obrazów DALL·E 2 został ogłoszony w kwietniu i początkowo był dostępny tylko dla wybranej grupy użytkowników, których liczba ostatnio przekroczyła próg 100 000. Firma OpenAI podjęła decyzję o dalszym szerzeniu swojego narzędzia i ogłosiła na swoim blogu, iż przyspieszy dostęp dla klientów na liście oczekujących. W ciągu najbliższych tygodniu ma dotrzeć do około miliona osób.

Użytkownicy uzyskają pełne prawa użytkowania w celu komercjalizacji obrazów, które tworzą za pomocą DALL·E 2, w tym prawo do przedruku i sprzedaży. Z narzędzia skorzystają artyści oraz inni reprezentanci kreatywnych zawodów, szukając w nim inspiracji do projektów komercyjnych, takich jak ilustracje do książek dla dzieci, grafiki do biuletynów, grafiki koncepcyjne i postaci do gier, moodboardy do konsultacji projektowych i storyboardy do filmów.

Dzięki DALL·E 2 można:

tworzyć realistyczne i kontekstowe obrazy generowane za pomocą DALL·E lub obrazów, które przesyłają użytkownicy przy użyciu opisu w języku naturalnym,

projektować różne wariacje inspirowane oryginałem,

zapisywać pokolenia bezpośrednio na platformie DALL·E.

DALL·E 2 generuje cztery obrazy dla każdego monitu języka naturalnego. Funkcje edycji i wariacji generują natomiast trzy obrazy.

DALL·E 2 ma być bezpieczniejsze

Przed udostępnieniem DALL·E 2 w wersji beta OpenAI współpracowało z naukowcami, artystami, programistami i innymi użytkownikami, aby podjąć odpowiednie kroki w celu ulepszenia systemów bezpieczeństwa:

Aby zminimalizować ryzyko niewłaściwego wykorzystania DALL·E do tworzenia zwodniczych treści, odrzucamy przesyłanie zdjęć zawierających realistyczne twarze i próby stworzenia podobizny osób publicznych, w tym celebrytów i prominentnych polityków. Zastosowaliśmy również zaawansowane techniki, aby zapobiec fotorealistycznemu generowaniu twarzy prawdziwych osób.

Firma udoskonaliła filtry treści, aby skuteczniej blokowały obrazy, które naruszają politykę treści. Zredukowano ponadto stronniczość sztucznej inteligencji, by generowała obrazy ludzi odzwierciedlające różnorodność światowej populacji.

Ile to kosztuje?

Każdy użytkownik DALL·E 2 otrzyma 50 darmowych kredytów w pierwszym miesiącu użytkowania i 15 darmowych kredytów w każdym kolejnym miesiącu. Każdy kredyt może być wykorzystany do wygenerowania jednego oryginalnego monitu lub skorzystania z funkcji edycji i wariacji. W pierwszej fazie wersji beta użytkownicy mogą kupić dodatkowe, 115 kredytów (460 obrazów) za 15 dolarów.

Źródło: openai.com