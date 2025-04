Które karty graficzne są najpopularniejsze? Statystyki ze sklepu Mindfactory mogą okazać się zaskakujące - sporą popularnością cieszą się nowe modele GeForce RTX 5000, jednak prawdziwym hitem jest konkurencyjny model AMD.

W ostatnim czasie na rynku zadebiutowało wiele nowych kart graficznych dla graczy, jednak ich premiera nie spotkała się z jednoznacznie pozytywnym odbiorem. Główne zarzuty dotyczą stosunkowo niewielkiego wzrostu wydajności względem poprzednich generacji oraz wysokich cen, które zdaniem wielu użytkowników nie są adekwatne do oferowanych możliwości.

Mimo to, część graczy i entuzjastów sprzętu decyduje się na modernizację komputera, kierując się chęcią uzyskania lepszej wydajności w najnowszych tytułach.

Gracze chętniej wybierają karty GeForce

Które karty cieszą się największym zainteresowaniem? Na to pytanie częściowo odpowiadają statystyki opublikowane przez użytkownika TechEpiphany, który regularnie analizuje dane sprzedażowe z niemieckiego sklepu Mindfactory – jednego z największych detalistów komponentów komputerowych w Europie. Zebrane dane pozwalają lepiej zrozumieć preferencje graczy i wskazują, które modele aktualnie dominują na rynku.

rozwiń

Według statystyk, w ostatnim tygodniu lepiej sprzedawały się karty graficzne NVIDIA GeForce – na zakup modeli tej marki zdecydowało się 460 klientów. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszyły się karty konkurencyjnej marki AMD Radeon, które wybrało 360 kupujących.



GeForce RTX 5060 Ti to najpopularniejsza karta graficzna z nowej serii NVIDII

Które karty graficzne są najpopularniejsze?

Warto jednak zwrócić uwagę, że największą popularnością cieszą się modele Radeon RX 9070 XT, które oferują bardzo dobry stosunek wydajności do ceny. To prawdziwy hit sprzedaży (oczywiście pod warunkiem, że uda się go znaleźć w atrakcyjnej cenie).



Radeon RX 9070 XT to obecnie największy hit wśród graczy

Dużą popularnością cieszą się także najnowsze modele GeForce RTX 5060 Ti, które w obecnych realiach rynkowych stanowią interesującą propozycję w segmencie do 2000 zł. Mimo nienajlepszych ocen recenzentów, wysokie wyniki sprzedaży notują również modele GeForce RTX 5070, RTX 5080 oraz RTX 5070 Ti. Najpewniej z braku sensownej alternatywy ze starszych serii.

W zestawieniu sprzedaży znajdziemy także starsze konstrukcje, takie jak modele z serii Radeon RX 7000, a nawet wysłużonego Radeona RX 6600. Natomiast karty z serii GeForce RTX 4000 nie cieszą się już dużym zainteresowaniem – prawdopodobnie z powodu ich ograniczonej dostępności, zawyżonych cen i w efekcie słabego stosunku ceny do oferowanej wydajności.