Grób św. Piotra w Watykanie bez tajemnic. Dzięki AI wiemy, jak wyglądał

Watykan i Microsoft odkrywają tajemnice bazyliki św. Piotra. Każdy może zobaczyć, jak wyglądała oryginalna wersja kościoła.

Watykan należy do najmniejszych państw na świecie. Jest jednak ważnym miejscem - mieści w końcu stolicę Kościoła Katolickiego. Historia Watykanu jest dłuższa, niż wspomnianej religii, a ważną rolę odgrywa w niej Grób św. Piotra. Dzięki wsparciu technologii AI możemy dziś zobaczyć, jak wyglądała pierwsza bazylika Watykańska, pochodząca sprzed kilkunastu wieków.

Historia Grobu św. Piotra wyjaśniona

Zacznijmy od tego, skąd w ogóle wzięła się nazwa “Watykan”. Starożytni Rzymianie znali miejsce “Mons Vaticanus” (Wzgórza Watykańskie). To tam przemówienia wygłaszali prorocy, a ich łacińskie określenie to “vatis”. W I w. rzymski cesarz Kaligula zbudował niedaleko wielki cyrk - arena przede wszystkim do wyścigów rydwanów. Obiekt został rozbudowany przez Nerona, którego każdy zapewne kojarzy z historią wczesnych Chrześcijan. Po wielkim pożarze Rzymu (64 r. n.e.) to oni zostali w końcu oskarżeni o podłożenie ognia. Neron nakazał egzekucję wielu Chrześcijan, w tym św. Piotra Apostoła.

Polegli na arenie “Circus Gigantus” Chrześcijanie zostali następnie pochowani w bezpośrednim sąsiedztwie cyrku. To dość standardowe miejsce pochówku dla wielu Rzymian. Grobowce znajdowały się w pomnikach i budowlach, ustawionych wzdłuż niewielkich uliczek. W późniejszym czasie “Nekropolis” wciąż działało, natomiast arena do wyścigów rydwanów przestała funkcjonować.

Wszystko zmieniło się, gdy w IV w. cesarz Konstantyn zalegalizował religię chrześcijańską. W miejscu grobu św. Piotra Apostoła zbudował pierwszą bazylikę Watykańską. Teraz Watykan, przy współpracy z Microsoftem, postanowił sprawdzić, jak wyglądał historyczny budynek.

Odwiedziny w oryginalnej bazylice Watykańskiej możliwe dzięki sztucznej inteligencji

Cyfrowy model bazyliki jest szczegółowy i imponujący. Sztuczna inteligencja i wsparcie Microsoftu pozwoliły na odtworzenie istniejącego już w dawnej formie budynku. Oryginalna bazylika stała na swoim miejscu przez ponad tysiąc lat, aż do XVI w. Co ciekawe, nie zniszczył jej pożar, trzęsienie ziemi, czy upływ czasu. Papież Juliusz II postanowił zburzyć starą bazylikę, a na jej miejscu postawić nowy kościół, który znamy do dziś. Wciąż możemy jednak zobaczyć elementy i materiały pochodzące z mającego niemal 2 tys. lat budynku, jak choćby kolumny.

Teraz możemy przenieść się też w czasie i zobaczyć, jak stojący na grobie św. Piotra kościół wyglądał w swojej pierwszej wersji. Całość przygotowano w formie wystawy, którą można zobaczyć - a jakże - w Watykanie. Miejsce jest wyjątkowe - najwyższy poziom obecnej bazyliki, za kopułą. Możesz też zobaczyć krótki film na YouTube, który zawiera fragmenty wizualizacji.