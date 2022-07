Elon Musk jedzący kredki, papież Franciszek robiący wsady do kosza, czy robot sprzątający Roomba w GTA San Andreas – sztuczna inteligencja udowadnia, że potrafi zrobić grafikę przedstawiającą każdą, nawet najbardziej absurdalną sytuację.

Rozwój sztucznej inteligencji to jedna z największych rewolucji ostatnich lat. Efekty potrafią być naprawdę imponujące - począwszy od udoskonalania antybiotyków, przez pomoc osobom niewidomym, a na przewidywaniu przestępstw skończywszy. Okazuje się, że AI może być też wykorzystywane do… mniej ambitnych projektów.

Sztuczna inteligencja tworzy dziwne obrazy

Ciekawym przykładem jest edytor DALL·E, czyli oprogramowanie opracowane przez firmę OpenAI, oparte na sztucznej inteligencji, która generuje obrazy na podstawie podanego opisu tekstowego. Nazwa DALL·E powstała od połączenia słów WALL-E i Salvador Dalí. Mówiąc wprost – oprogramowanie pozwala przygotować grafikę z dowolnie absurdalnym połączeniem.

Programista Boris Dayma udostępnił w sieci ogólnodostępną wersję takiego edytora – o DALL·E mini długo było cicho, ale w ostatnim czasie zaczął on zyskiwać na popularności. Zasada działania jest prosta – wpisujemy (po angielsku) co chcemy zobaczyć na obrazie, a sztuczna inteligencja tworzy grafikę, która to przedstawia.

Na efekty trzeba trochę poczekać, a wizja AI jest niezbyt dokładna, ale efekty potrafią być… naprawdę osobliwe. Zresztą, zobaczcie sami:

Edytor DALL·E mini znajdziecie na tej stronie. Tylko ostrzegamy - strona potrafi wciągnąć na długie godziny (a przy okazji udowodnić, że bujna wyobraźnia nie ma granic – sztuczna inteligencja potrafi wygenerować grafikę przedstawiającą każdą, nawet najbardziej absurdalną sytuację.).

PS. Jeśli korzystaliście z DALL·E mini, pochwalcie się w komentarzach co udało Wam się stworzyć (ale pamiętajcie, żeby nie przesadzać z pomysłami).

Źródło: Wikipedia, DALL·E mini, Twitter @ Weird Dall-E Mini Generations