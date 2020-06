Wiedźmin 3: Dziki Gon za darmo na GOG. Dla tych, którzy już grę gdzieś mają

Przygotowana promocja skierowana jest do osób, które posiadają Wiedźmin 3: Dziki Gon w wersji na inną platformę - PC (Steam, Origin), PlayStation 4 lub Xbox One. Wszyscy zainteresowani mogą w takim wypadku odebrać darmową kopię gry na GOG.COM.

Jedyne czego trzeba dopilnować to skorzystać z aplikacji GOG GALAXY 2.0 oraz wyrobić się w określonym czasie. Promocja obowiązuje do 23 czerwca, do godziny 13:00 naszego czasu.

If you own the The Witcher 3: Wild Hunt on one of your gaming platforms connected to GOG GALAXY 2.0, you can claim the https://t.co/87rzjWpFRa version for FREE!



Download GOG GALAXY 2.0 https://t.co/YwhMFvdCuW



Offer lasts until June 23rd, 11am UTC pic.twitter.com/vciHBPNOSL