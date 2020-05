Raport finansowy grupy CD Projekt pokazuje, że mimo braku kolejnych premier udaje się osiągać rekordowe wyniki. Nie byłoby ich oczywiście bez serii Wiedźmin.

Gry z serii Wiedźmin w rękach 50 mln graczy

Nie dalej jak kilka dni temu Wiedźmin 3: Dziki Gon świętował 5 urodziny. Nie jest tajemnicą, że to właśnie ta gra jest największym sukcesem, jaki można zapisać na konto CD Projekt RED i to właśnie dzięki niej CD Projekt cały czas mówi o dużych zyskach. Dodając do tego również bardzo udane poprzednie odsłony serii udało się przełamać pewną barierę. Gry z serii Wiedźmin znalazły już 50 mln nabywców.

„To rekordowy I kwartał w historii Grupy, zarówno pod względem osiągniętych przychodów, jak i wyniku netto. Przyczyniła się do tego przede wszystkim kontynuacja bardzo dobrej sprzedaży Wiedźmina 3, który obchodził właśnie swoje piąte urodziny. Z tej okazji otrzymaliśmy wyjątkowy prezent – miło mi poinformować, że liczba sprzedanych kopii gier z serii wiedźmińskiej przekroczyła 50 mln.” – Piotr Nielubowicz, Wiceprezes Zarządu CD PROJEKT ds. finansowych

Doskonały początek 2020 roku dla CD Projekt

Inne liczby też robią wrażenie. Okazuje się bowiem, że CD Projekt nigdy nie miało tak dobrego początku roku jak tym razem. Q1 2020 przyniósł grupie 193 mln zł przychodów ze sprzedaży. To 2,5 raza lepszy wynik niż w Q1 2019. Powody do zadowolenia daje też skonsolidowany zysk netto, który wzrósł w ujęciu rok do roku ponad pięciokrotnie i sięgnął 92 mln zł.

Jednocześnie zdecydowano się odnieść do pandemii koronawirusa. Przedstawiciele CD Projekt nie zaprzeczają, iż miała ona pozytywny wpływ na wyniki sprzedaży, wiele osób pozostając w domach szukało rozrywki i niektórzy znajdowali ją właśnie wśród dorobku polskiej spółki. Drugą stroną medalu jest to, iż tak samo w kwestii izolowania się postąpić musieli twórcy Cyberpunk 2077, co nie pomogło w pracach.

„Niewątpliwie był to wyjątkowy czas, który zapamiętamy na długo. Decyzja o przejściu w tryb pracy zdalnej w finalnej fazie produkcji Cyberpunka nie była łatwa, jednak bezpieczeństwo zespołu pozostaje priorytetem. Dzięki zaangażowaniu i determinacji naszych pracowników sprawnie przeszliśmy na tzw. home office, kontynuując intensywne prace nad naszą najnowszą produkcją ze swoich domów. Chciałbym podziękować całemu zespołowi za wytrwałość w tym trudnym okresie.” – Adam Kiciński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej CD PROJEKT

Plany pozostają jednak niezmienne. Nowe informacje na temat Cyberpunk 2077 zostaną ujawnione 11 czerwca. Miejmy nadzieję, że zgodnie z założeniami, 17 września odbędzie się również premiera.

Źródło: CD PROJEKT IR

