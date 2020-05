Każdy może stworzyć swój ranking najlepszych polskich gier. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w wielu takich zestawieniach pojawiłby się Wiedźmin 3: Dziki Gon. Chociaż trudno zaliczać go do grona nowości, niektórzy wciąż świetnie się przy nim bawią.

Wiedźmin 3: Dziki Gon skończył 5 lat

Wczoraj Wiedźmin 3: Dziki Gon obchodził swoje 5 urodziny. Gra debiutowała 19 maja 2015 roku, na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Nie tak dawno, bo październiku zeszłego roku wydano wersję na Nintendo Switch.

Czapki z głów przed tymi, którzy dokładnie zliczyli wszystkie branżowe nagrody i wyróżnienia, jakie zostały przyznane produkcji CD Projekt RED. To najlepsze, a już z pewnością zdecydowanie najpopularniejsze dzieło polskiego producenta. Wciąż stanowi dla niego główne źródło przychodów. W zeszłym roku sprzedaż wyglądała rewelacyjnie nie tylko za sprawą wersji na Nintendo Switch, ale również z racji ogromnej popularności serialu Wiedźmin od Netflix.

Aby przypomnieć o kolejnych urodzinach, Marcin Przybyłowicz (dyrektor muzyczny gry) przygotował krótki materiał wideo. Z pewnością spodoba się o osobom, które cenią sobie oprawę muzyczną Wiedźmina 3. A jest ich przecież sporo.

Wiedźmin 3 w promocji. Nie grałeś? Masz okazję to nadrobić

Poszukiwanie graczy, którzy do tej pory nie mieli okazji do zabawy przy omawianej produkcji nie jest łatwym zadaniem. Nie znaczy to jednak, że takowych nie ma. Jeśli zaliczacie się do tego wąskiego grona to twórcy dają kolejną okazję do nadrobienia zaległości.

Wiedźmin 3: Dziki Gon jest obecnie dostępny w promocji, z rabatem sięgającym aż 70%. Możecie skorzystać z niego na Steam oraz na GOG. Tam też z jeszcze większym rabatem można znaleźć poprzednie odsłony serii czy zestaw The Witcher Trilogy.

Wiedźmin 4 wydaje się kwestią czasu

Obecnie CD Projekt RED skupia się oczywiście nad pracami przy Cyberpunk 2077, który ma zadebiutować 17 września. Cały czas pojawiają się jednak pytania, czy i ewentualnie kiedy zadebiutuje Wiedźmin 4 (lub inaczej nazywająca się nowa odsłona serii).

Komentarze twórców od miesięcy brzmią podobnie. Jeśli Wiedźmin 4 kiedykolwiek zadebiutuje, to należy spodziewać się nowej głównej postaci. I niekoniecznie będzie to bohater, raczej bohaterka. Jakub Szamałek, główny scenarzysta CD Projekt RED, przyznał w ostatnim wywiadzie, iż duży potencjał ma historia Ciri, która jego zdaniem zasługuje na dokładniejsze przybliżenie jej graczom.

Podoba Wam się ten kierunek? A może wolelibyście, aby cała saga zakończyła się na losach Geralta?

