Darmowy dostęp do Apple TV+ wraca po raz kolejny, tym razem aż na 2 miesiące. Serwis promuje w ten sposób swój najnowszy miniserial – “O jedno cię proszę”. Oferta dotyczy zarówno nowych, jak i dotychczasowych użytkowników.

Darmowy dostęp do Apple TV+ – jak uzyskać?

Serwis Apple TV+ co jakiś czas próbuje przekonać do siebie kolejnych użytkowników, oferując bezpłatny okres próbny. Nie mowa jednak o standardowej, 7-dniowej promocji, a o pełnym miesiącu lub miesiącach dostępu do treści bez konieczności wykupywania subskrypcji.

Tym razem darmowy dostęp do Apple TV+ oferowany jest przy okazji premiery amerykańskiego thrillera pt. “O jedno cię proszę” z Jennifer Garner w roli głównej. Z dwumiesięcznego okresu promocyjnego skorzystają zarówno powracający, jak i nowi użytkownicy.

Wystarczy kliknąć w link, przenoszący Was na stronę serwisu, a następnie dokonać rejestracji lub zalogować się na już utworzone konto. – Gotowe! Spieszcie się jednak, możecie to zrobić jedynie do 2 czerwca.

O jedno cię proszę – nowy serial Apple TV+

Jak wspomnieliśmy, darmowy dostęp do Apple TV+ pozostaje w bezpośrednim związku z premierą nowego serialu platformy. Jego bohaterką jest Hannah (Jennifer Garner), która podejmuje próbę zbliżenia się do przybranej córki (Angourie Rice), aby odkryć prawdę na temat tajemniczego zaginięcia swojego męża.

Produkcja powstała na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Laury Dave, współtwórczyni serialu. Kolejnym z jego twórców jest Josh Singer (“Spotlight”, “Czwarta władza”).

W serwisie znajdziecie już 2 pierwsze odcinki "O jedno cię proszę".

Źródło: Apple TV+