Chcesz wiedzieć, ile kosztuje Apple TV+ i czy ta cena jest dobrze dopasowana do oferty? Jesteś w najlepszym miejscu, by się o tym przekonać. Co więcej, podpowiadamy także jak dostać Apple TV+ za darmo i co oglądać na Apple TV+.

Co to jest Apple TV+?

Apple TV+ to serwis streamingowy, który może i nie ma najbogatszej biblioteki na rynku, ale znajdujące się w jego katalogu tytuły często reprezentują najwyższy poziom, co przyciąga kolejnych użytkowników jak magnes. Właściciel dba o to by było co oglądać – regularnie dodaje filmy i seriale, starając się też o to, by reprezentowały one różne gatunki i były przeznaczone dla widzów z różnych kategorii wiekowych. Czy Apple TV + się opłaca? Nie można zacząć odpowiedzi od innego aspektu niż cena.

Czym różni się Apple TV od Apple TV+?

Jak już wspomnieliśmy, Apple TV+ to serwis streamingowy. Wielu z Was na pewno spotkało się z jeszcze jednym, podobnym terminem - chodzi o Apple TV. Choć nazwa jest niemal taka sama, różni ją tylko brak „+”, to Apple TV to zupełnie co innego. Pod tą nazwą kryje się urządzenie z zainstalowanym systemem tvOS, ktore podłącza się do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI, czyli tak zwana przystawka do telewizora.



Apple TV 4K

Gdyby zamieszania z nazewnictwem było mało, to Apple TV to także aplikacja, która umożliwia oglądanie filmów i seriali, nie tylko tych z serwisu Apple TV+.

Ile kosztuje Apple TV+? Cena w 2024 roku Jeśli chcesz zdobyć dostęp do usługi Apple TV+, to masz kilka możliwości. Teraz pokrótce omówimy każdą z nich. Miesięczna subskrypcja Apple TV+ Pierwszą opcją jest po prostu tradycyjna subskrypcja Apple TV+ – kosztuje 34,99 zł miesięcznie. Cena jest więc podobna do cen większości konkurencyjnych serwisów, na przykład Netflix, HBO Max czy Disney+. Abonamentem Apple TV+ można dzielić się w kręgu rodzinnym: każdy członek „Chmury rodzinnej” Apple może korzystać z TV+. Pakiet Apple One z TV+ w zestawie Znacznie ciekawiej prezentuje się jednak opcja, którą jest pakiet Apple One. W planie indywidualnym kosztuje on 39,99 zł miesięcznie, ale poza usługą Apple TV+ daje także dostęp do serwisów Apple Music i Apple Arcade, a do tego oddaje do twojej dyspozycji 50 GB w chmurze iCloud+. Jeszcze więcej pieniędzy możesz zaoszczędzić, dzieląc się abonamentem z innymi. Rodzinny pakiet Apple One kosztuje 49,99 zł miesięcznie i pozwala ci zaprosić nawet pięć dodatkowych osób (a wystarczy jedna, by się opłaciło). Dodajmy jeszcze, że w przypadku tego wariantu w chmurze czeka na ciebie aż 200 GB do wykorzystania.

Aktualna oferta Apple TV+ Warto jeszcze wspomnieć, że w każdym przypadku subskrypcja odnawia się automatycznie.

Apple TV+ za darmo na 3 miesiące

Aktualnie trwa również promocja, dzięki której możesz korzystać z Apple TV+ za darmo przez 3 miesiące. Co trzeba zrobić? Cóż, wystarczy kupić (bezpośrednio u Apple lub u autoryzowanego sprzedawcy) jedno z nowych urządzeń tego producenta – to może być na przykład iPhone, iPad, Mac lub wspomniana już przystawka Apple TV.

Warto wiedzieć, że dostępny jest też standardowy, 7-dniowy okres próbny, podczas którego możesz oglądać filmy i seriale bez opłat.

Jak oglądać w Apple TV+?

Najlepszym urządzeniem do oglądania Apple TV+ jest oczywiście przystawka Apple TV. Niemniej jednak z powodzeniem możesz też korzystać z usługi na praktycznie każdym urządzeniu Apple, na konsolach PlayStation i Xbox czy telewizorach LG, Samsung, Sony, Panasonic i innych z systemem Google TV. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by oglądać filmy i seriale na komputerze – bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodajmy jeszcze, że w Apple TV+ nie ma reklam, jest za to możliwość pobierania i oglądania treści w trybie offline. Jeśli zaś chodzi o jakość, to prawie wszystkie spośród dostępnych tytułów oferują rozdzielczość 4K, obraz HDR i dźwięk przestrzenny w formacie Dolby Atmos.

Co oglądać na Apple TV+?

A skoro już przy bibliotece jesteśmy, to warto wspomnieć, że spora część to produkcje oryginalne. Najlepsze seriale na Apple TV+ to:

Ted Lasso,

The Morning Show,

For All Mankind,

Mały świat,

See.

Najlepsze filmy Apple TV+:

Napoleon,

Czas krwawego księżyca,

Chłopiec, kret, lis i koń,

Tetris,

Misja Greyhound.

Kończąc już, zachęcamy więc do lektury naszego zestawienia największych hitów na Apple TV+.

Źródło: Apple