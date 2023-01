Oszustwo to nowy film, który już wkrótce rozszerzy ofertę platformy Apple TV+. Zapowiedzi mogą się podobać.

Oszustwo, thriller w gwiazdorskiej obsadzie dla Apple TV+

Oszustwo (Sharper w oryginalnej wersji językowej) to film przedstawiany jest jako mieszanka thrillera, kryminału i dramatu w klimatach neo-noir. Jako opowieść o sekretach Nowego Jorku, o pieniądzach i władzy, o pożądaniu i zazdrości. Chociaż do tej pory kampania promująca nie była szczególnie nasilona, to jedna z ważniejszych nowości dla Apple TV+ na początek tego roku. W końcu zaprezentowano zwiastun.

Informacje na temat obsady wprawdzie o niczym ostatecznie nie przesądzają, ale bezsprzecznie zaostrzają apetyty. Rzut oka na materiał i kilka nazwisk zapewne potrafilibyście wymienić sami. W filmie wystąpią między innymi Julianne Moore, Sebastian Stan, John Lithgow i Justice Smith. Anonimowy nie jest też reżyser, to Benjamin Caron ostatnio zajmujący się tym samym w mocnych propozycjach konkurencyjnych platform - The Crown i Andor.

Sharper - zwiastun filmu

Kiedy premiera Sharper na Apple TV+?

Zaintrygowani? Film będzie można zobaczyć w kinach (ale tylko wybranych na niektórych rynkach) oraz we wspomnianym serwisie Apple TV+. Na premierę nie trzeba będzie długo czekać, bo odbędzie się ona już w przyszłym miesiącu.

