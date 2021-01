Przeczytam więcej książek! Poświęcę więcej czasu rodzinie! Zacznę trenować i więcej się ruszać na co dzień! Stracę zbędne kilogramy! Dobrze, jeśli na razie się to udaje, choć wielu z nas pewnie jedyne co straciło, to zapał. Te gadżety pozwolą ci go odzyskać.

Pierwszy miesiąc 2021 roku już właściwie za nami i bez wątpienia wiele noworocznych postanowień odstawiliśmy już w kąt. To zła decyzja i pewnie dobrze o tym wiesz. Ale może jeszcze nie wszystko stracone? Z pomocą gadżetów może ci się jeszcze udać osiągnąć cele. Jeśli dokonasz tego w 11 miesięcy zamiast 12, to będzie to jeszcze jeden powód do dumy. No dobrze, to czego w takim razie potrzebujesz? To oczywiście zależy od tego, jakie były (i są!) twoje postanowienia.

Będę się więcej ruszać

Siedzisz jadąc do pracy, później siedzisz też w niej, a gdy wracasz do domu, to… siadasz na kanapie i tak na siedząco mijają ci dni. Wiesz, że to nie jest dla ciebie dobre, ale jakoś trudno jest ci się zabrać do działania? Doskonale w roli takiego motywatora sprawdzają się sportowe gadżety zakładane na nadgarstek. Podstawowym z nich jest opaska monitorująca, która nie tylko przypomina ci o ruchu, ale też śledzi twoje wyniki. Dzięki temu 1) wiesz, ile udało ci się zrobić danego dnia, 2) wiesz, na jakim polu możesz coś poprawić i 3) codziennie dostajesz „kopa”, by przebić siebie z dnia poprzedniego.

Najlepiej gdy opaska kosztuje niedużo, jest wygodna i potrafi wiele. To brzmi jak opis Huawei Band 4 z niespełna 1-calowym wyświetlaczem dotykowym, którego obsługa jest dziecinnie prosta. To gadżet z 9 trybami treningowymi, pulsometrem i pulsoksymetrem, wodoszczelną konstrukcją i akumulatorem zapewniającym spokojnie tydzień działania między ładowaniami. Pozwala ci też na monitorowanie snu, a do tego wyświetla powiadomienia z telefonu, więc wszystko masz pod kontrolą.

Jeżeli chcesz czegoś więcej (i możesz też trochę więcej wydać), to lepszym rozwiązaniem będzie zegarek sportowy. Stosunkowo niedrogim modelem z tej kategorii jest Polar UNITE, będący w stanie monitorować aktywność w 100 różnych dyscyplinach sportowych. Pomaga w analizie wyników i wyznaczaniu celów, a następnie w osiąganiu tych ostatnich. Precyzyjny pomiar pulsu, zaawansowany monitoring snu i specjalne ćwiczenia oddachowe to dodatkowe korzyści. Jeśli chcesz się więcej ruszać, to on powie ci, kiedy jest na to najlepsza pora i jaki jest na to najlepszy sposób.

Stracę zbędne kilogramy

To postanowienie często łączy się z tym poprzednim i gadżety, o których wspominaliśmy wyżej mogą przydać się także w realizacji założenia pod tytułem: zrzucę zbędne kilogramy. Najlepszym urządzeniem, które pozwoli ci w pełni kontrolować to, czy robisz to dobrze, jest jednak tak zwana inteligentna waga, która podaje oczywiście twoją masę ciała, ale na tym wcale się nie zatrzymuje.

Przykładowo Beurer BF 720 jest w stanie zmierzyć także, jak wiele w twoim organizmie stanowią mięśnie, kości, tkanka tłuszczowa czy woda. Do tego oblicza współczynnik BMI i podaje zapotrzebowanie na kalorie (AMR i BMR). To solidnie wykonany sprzęt, z którego korzystać może 8 osób, których wyniki będą zapamiętywane. Można je przeglądać bezpośrednio na wyświetlaczu wagi albo też w aplikacji na telefon, wykorzystując łączność Bluetooth.

Zacznę zdrowiej jeść

Ruch to zdrowie, ale nie mniej ważne jest to, co się je. Jeśli w 2021 roku twoim celem było zdrowsze odżywanie, to i wtedy w elektromarketach znajdziesz urządzenia, które pomogą ci wytrwać w postanowieniu. W tym przypadku opcji jest naprawdę dużo, ale my postanowiliśmy się ograniczyć do dwóch.

Nie jest tajemnicą, że najzdrowszym sposobem przygotowywania potraw jest ich gotowanie na parze. W ten sposób zachowujesz zdecydowanie najwięcej cennych wartości odżywczych. Do tego ograniczasz w ten sposób sól i tłuszcz w diecie. Dlatego warto zainwestować w parowar, który pozwoli ci szybko przygotować pełnowartościowe posiłki, skłądające się z warzyw, mięsa, ryb, ryżu czy jaj. Taki Raven EP001 może pochwalić się mocą 800 W, 60-minutowym programatorem (dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko rozgotowania jedzenia) i 3 pojemnikami. Cennym dodatkiem jest funkcja zewnętrznego uzupełniania wody - w razie gdyby jej zabrakło, nie musisz wstrzymywać gotowania.

Nie samym jedzeniem człowiek żyje, trzeba też coś pić. Najzdrowiej oczywiście jest pić wodę oraz soki, ale... nie byle jakie. Najlepiej wyciskać je w domu, w czym pomocna może okazać się wyciskarka. Pamiętaj tylko, by kupić model wolnoobrotowy (inaczej wysoka temperatura może zabić dużą część wartości odżywczych). Świetnym przykłądem takiego urządzenia jest Tefal Infiny Press ZC255B. To prosty i stosunkowo niedrogi sprzęt z mocnym silnikiem i pomysłowym filtrem, dzięki którym radzi sobie zarówno z tak miękkimi owocami jak truskawki czy jagody, jak i tak twardymi warzywami jak marchewki czy buraki.

Przeczytam więcej książek

Nie wszystkie noworoczne postanowienia są oczywiście związane ze zdrowiem. Wielu z nas chce również czytać więcej książek. Jest urządzenie, które skutecznie w tym pomaga, bo pozwala ci czytać gdziekolwiek się znajdujesz i o jakiejkolwiek porze. Waży niewiele i zajmuje mało miejsca, więc możesz je mieć zawsze przy sobie. Doświetlenie ekranu sprawia zaś, że bez trudu oddasz się lekturze i w pełnym słońcu, i po zmroku. To oczywiście czytnik e-booków.

Jeśli nie masz przekonania do takiego sprzętu, ale chcesz spróbować, to wybierz niedrogi model inkBOOK Calypso. Jest wyposażony w 6-calowy wyświetlacz E Ink, który jest przyjazny dla twoich oczu. Urządzenie działa szybko i zapewnia wygodne użytkowanie (możesz nawet zmniejszać lub powiększać font oraz modyfikować marginesy i odstępy). W jego pamięci mieści się 16 GB danych, co można by przełożyć na jakieś... 10 tysięcy książek. Dodatkowo możesz korzystać z aplikacji takich jak Empik Go, Legimi czy Publio.

Znajdę więcej czasu dla siebie i rodziny

Najcenniejszym, co możesz ofiarować sobie, jak i swoim najbliższym, jest czas. Co możesz zrobić, by mieć go więcej? Możesz troszeczkę zwolnić, możesz lepiej uporządkować swój plan dnia i korzystać z terminarza (lub jego wirtualnej wersji). Możesz też wreszcie kupić urządzenia, które uwolnią cię przynajmniej od części domowych obowiązków.

Przykładem takiego urządzenia jest odkurzacz automatyczny czy też – jak kto woli – robot odkurzający. Taki sprzęt samodzielnie porusza się po twoim mieszkaniu, by zbierać kurz i brud zarówno z płytek czy paneli, jak i z dywanów i wykładzin. Najczęściej trzeba wydać na niego kilka tysięcy złotych, ale jest też Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential, którego cena to tylko kilka stówek. Przy codziennym czyszczeniu sprawdza się bez zarzutu, a w dodatku nie tylko odkurza, ale też mopuje podłogi. Dzięki niemu zaoszczędzisz więc wiele cennych godzin w skali miesiąca. Pomocnymi urządzeniami mogą być również: zmywarka i wszelkiego typu roboty kuchenne.

Wierzymy, że ci się uda. Trzymamy kciuki!

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.