Sprawa VRR w Nintendo Switch 2 jest jeszcze bardziej skomplikowana, niż się pierwotnie wydawało.

Nintendo pierwotnie komunikowało, że Switch 2 obsługuje VRR zarówno w trybie przenośnym, jak i stacjonarnym. Wzmianki o obsłudze zmiennej częstotliwości odświeżania przez stację dokującą szybko zostały jednak usunięte z materiałów promocyjnych, za co firma przeprosiła w medialnym oświadczeniu.

I faktycznie - gdy Nintendo Switch 2 trafił do pierwszych klientów, ci odnotowali, że obraz na wbudowanym wyświetlaczu jest często płynniejszy niż po podłączeniu konsoli do telewizora. Ale.

Okazuje się, że stacja dokująca Nintendo obsługuje VRR, ale… nie w połączeniu ze Switchem 2

Sean Hollister z serwisu The Verge podłączył konsolę Lenovo Legion Go S w wersji Steam OS do stacji dokującej Switcha 2 za pomocą przewodu USB-C. Okazało się, że w takiej konfiguracji włączenie VRR na telewizorze jest możliwe.

Hollister nie ocenił wysokiej płynności działania jedynie na oko. Skorzystał z narzędzia diagnostycznego, które potwierdziło, że sygnał przepuszczony przez stację dokującą Switcha 2 w dalszym ciągu obsługuje VRR. Funkcja ta znika jednak po umieszczeniu w stacji samego Switcha 2.

Póki co przyczyna takiego stanu rzeczy nie jest znana, a Nintendo nie udzieliło serwisowi The Verge komentarza. Być może producent natknął się na problemy z działaniem VRR na zewnętrznych ekranach lub został wstrzymany przez jakieś patenty związane z przewodową transmisją obrazu, ale to jedynie spekulacje. Skoro jednak stacja dokująca Nintendo Switcha 2 sprzętowo obsługuje VRR, to być może w przyszłości brakująca funkcja zostanie dostarczona wraz z aktualizacją oprogramowania.

VRR, czyli zmienna częstotliwość odświeżania (z ang. Variable Refresh Rate), to technologia, która odpowiada za synchronizację częstotliwości odświeżania ekranu z liczbą klatek na sekundę generowanych przez grę. Dzięki temu nawet jeśli płynność generowanych animacji chwilowo spada, obraz na ekranie pozostaje maksymalnie płynny i pozbawiony charakterystycznego zacinania się.