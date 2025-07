Mamy to. Cyberpunk: Edgerunners 2 oficjalnie potwierdzone

Znakomita wiadomość dla fanów uniwersum Night City. Polskie CD Projekt Red potwierdza, że powstaje drugi sezon animowanego serialu Cyberpunk: Edgerunners. Co wiadomo już na temat Cyberpunk: Edgerunners 2? Oto wszystkie potwierdzone informacje.

Sukces serialu Cyberpunk: Edgerunners to paliwo, które napędza CD Projekt Red do dalszych prac. Koniec z domysłami i branżowymi plotkami, bowiem Cyberpunk: Edgerunners 2 doczekało się oficjalnego potwierdzenia. Co wiemy na ten moment?

Cyberpunk: Edgerunners 2 oficjalnie

Po pierwsze, nie znamy daty premiery Cyberpunk: Edgerunners 2. Serial jest dopiero w produkcji. Po drugie, będzie to nowa, samodzielna historia, najwyraźniej nie będzie związana z dotychczasowymi odcinkami. Szczegóły fabularne nie zostały sprecyzowane. Po trzecie, należy spodziewać się historii zamkniętej w dziesięciu odcinkach, czyli tak jak w pierwszym sezonie.

Udostępniono jednocześnie pierwszy materiał, ale nie jest ani zwiastun, ani krótka “zajawka”, tylko plakat Cyberpunk: Edgerunners 2 autorstwa Ichigo Kanno z japońskiego studia animacji Trigger. To samo studio współpracowało z CD Projekt Red podczas tworzenia pierwszego sezonu. Za reżyserię drugiego sezonu odpowiada Kai Ikarashi. Cyberpunk: Edgerunners 2 trafi na platformę Netflix.

Więcej Cyberpunka

Zapowiedź drugiego sezonu Cyberpunk: Edgerunners następuje kilka tygodni po tym, gdy CD Projekt Red poinformowało o rozpoczęciu fazy preprodukcji Cyberpunk 2 – kontynuacji Cyberpunk 2077.

Nie będzie tajemnicą, gdy napiszę, że prędzej obejrzymy nowe odcinki serialu. Uwzględniając to, ile średnio czasu zajmuje deweloperom przejście z fazy preprodukcji do wydania gry, można spodziewać się premiery Cyberpunk 2 w okolicach 2030 r.