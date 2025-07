Wielka Brytania wprowadziła w życie nowe przepisy, które utrudniają nieletnim dostęp do stron dla dorosłych oraz takich serwisów jak Discord czy Reddit. Przepisy weszły w życie 25 lipca, a internauci już zdołali je “rozpracować”.

Wielkie zmiany w Wielkiej Brytanii. Nowe przepisy Ofcom zmieniają sposób, w jaki nieletni użytkownicy korzystają z internetu. Dostęp do stron dla dorosłych stał się utrudniony, podobnie jak do serwisu Discord czy Reddit. Nowe mechanizmy obejmują np. weryfikację wieku za pośrednictwem karty kredytowej, dowodu tożsamości, a wspomniany Discord weryfikuje wiek za pośrednictwem zdjęcia twarzy.

Death Stranding 2 kontra nowe przepisy

Internauci już znaleźli sposób na to, jak obejść przepisy. W tym celu wykorzystują Death Stranding 2, a konkretnie obecny w grze tryb fotograficzny, który pozwala zapisywać wysokiej jakości obrazy z twarzą protagonisty. Okazuje się, że ta metoda działa.

rozwiń

Tryby fotograficzne oraz edytory postaci w grach komputerowych są coraz doskonalsze. Dość wspomnieć o grze inZoi, która pozwala wykreować realistycznie wyglądające sylwetki wirtualnych ludzi. Wygląda więc na to, że metoda weryfikacji wieku polegającą na przesłaniu zdjęcia twarzy nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem.

Zabawa w kotka i myszkę

Discord zapewne podejmie konkretne działania, by uniknąć potencjalnych kar. Co wtedy zrobią internauci i gracze? Najpewniej znajdą inny sposób, by ponownie obejść przepisy.

Źródło: X