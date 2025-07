Sukces, jakim okazał się “Fallout”, najwyraźniej zachęcił Amazona do inwestycji w kolejne ekranizacje gier. Według najnowszych doniesień plany giganta obejmują stworzenie serialu, osadzonego w wojennym świecie “Wolfenstein”. Co już wiadomo?

Wolfenstein jako serial na Amazon Prime Video

Przeszło cztery dekady od premiery otwierającego serię gier "Castle Wolfenstein" do sieci trafiła informacja o jej planowanej ekranizacji. Podążając za doniesieniami serwisu Variety, Amazon MGM Studios pracuje nad serialem, którego fabułę można by sprowadzić do hasła:

Historia zabijania nazistów jest ponadczasowa.

Dalej idące szczegóły pozostają na ten moment tajemnicą. Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, że gry, będące punktem wyjścia dla produkcji, skupiają się na postaci amerykańskiego żołnierza II wojny światowej, Williama “BJ” Blazkowicza, który przenika za linię wroga, by walczyć z nazistami. Tam też odkrywa ich dziwaczne eksperymenty i praktyki okultystyczne, których dopuszczają się, by zdobyć przewagę nad przeciwnikiem.

“Wolfenstein” to jedna z najważniejszych serii gier wideo, która przysłużyła się popularyzacji strzelanek z perspektywy pierwszoosobowej.

Wolfenstein – nowy serial od twórców Fallout

Producentami wykonawczymi ekranizacji “Wolfenstein” są Jonathan Nolan i Lisa Joy, działający z ramienia studia Kilter Films – ci sami twórcy, którzy odpowiadają za sukces “Fallout” od Prime Video.

Przewodzi im Patrick Somerville – twórca, showrunner, scenarzysta oraz jeden z producentów wykonawczych serialu, a zarazem wielki fan serii gier “Wolfenstein”, w którego filmografii widnieją tytuły, takie “Maniac” Netflixa i “Stacja Jedenasta” od HBO Max.

Źródło: Variety