Nowy wygląd Steam. Valve pokazuje, co się zmieni

Na platformę Steam zmierzają kolejne usprawnienia. Valve rozpoczyna testy związane z nowym wyglądem sklepu. Wersja beta ujawnia kilka potencjalnie przydatnych funkcji.

Zanim nowe funkcje trafią do wszystkich użytkowników, najpierw muszą przebrnąć przez etap testów beta. Steam zamierza usprawnić wyszukiwanie gier w sklepie. Oto, co przygotowano dla graczy.

Nadchodzą zmiany na platformie Steam

Będzie większa spójność. Połączono lewą kolumnę z linkami oraz niebieski pasek menu w jedno spójne menu. Sama wyszukiwarka oraz menu będą dostępne na większej liczbie stron w sklepie.

Opcja popularnych wyników wyszukiwań

Warto pochylić się nad panelem wyszukiwania, bo tu zajdą istotne zmiany. Po pierwsze, pojawią się popularne wyniki wyszukiwań. Po drugie, zostanie dodana opcja ostatnio przeglądanych gier, co pozwoli szybko wrócić do danej produkcji w razie potrzeby. Steam zyska również opcje wyszukiwania według kategorii, tagów, a nawet wydawców gier. Jednocześnie dostęp do zaawansowanego wyszukiwania zostanie uproszczony.

Inne nowości

Zmieni się również obszar rekomendacji oraz przeglądania. Tu również należy spodziewać się większej spójności. Dodatkowo, zakładka kategorii stanie się w pełni spersonalizowana pod kątem preferencji użytkownika.

“Tymi zmianami staramy się sprawić, że komfort użytkowania będzie większy i bardziej dopasowany do waszych potrzeb. Słyszeliśmy od graczy (a także sami tego doświadczaliśmy), że niektóre z najczęściej odwiedzanych obszarów na Steam jest ciężko znaleźć” – zapewnia Valve.

Źródło: Steam