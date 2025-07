Chiński robot pracuje bez przerwy. Nawet samodzielnie wymienia baterię

Chińska firma UBTech Robotics rewolucjonizuje rynek robotów przemysłowych. Ich model Walker S2, czyli pierwszy humanoidalny robot, będzie mógł pracować niemal bez przerw - własnoręcznie wymieni sobie baterię i wróci do pracy.

Chiński humanoid Walker S2 wprowadza nową jakość w automatyzacji przemysłowej. Dzięki zdolności do samodzielnej wymiany baterii, robot ten może działać niemal nieprzerwanie, eliminując konieczność przerw na ładowanie. Dlaczego tracić czas na ładowanie baterii, skoro można ją wymienić?

Innowacyjna technologia wymiany baterii

Walker S2 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej efektywności. Wyposażony w dwa gniazda na baterie, robot automatycznie udaje się do stacji wymiany, gdy jedno z ogniw się wyczerpuje. Proces wymiany jest w pełni zautomatyzowany: robot obraca tułów, wyciąga zużytą baterię i umieszcza ją w ładowarce, a następnie instaluje nową, naładowaną jednostkę.

Dzięki temu rozwiązaniu, Walker S2 może pracować 24 godziny na dobę, z wyjątkiem krótkich przerw na wymianę baterii. Choć obecna wersja nie posiada jeszcze pełnych możliwości produkcyjnych, twórcy zapewniają, że finalna wersja będzie w pełni funkcjonalna.

Robot jest wyposażony w kolorowy ekran statusowy, który pełni rolę interfejsu dla ludzkich współpracowników. Dodatkowo, z tyłu urządzenia znajduje się przycisk awaryjnego wyłączenia, co zwiększa bezpieczeństwo pracy z maszyną. Stacje wymiany baterii monitorują ich stan, co pozwala na wymianę zużytych ogniw zanim trafią z powrotem do robota. Walker S2 wykorzystuje wbudowane kamery wizyjne do identyfikacji w pełni naładowanych ogniw, oznaczonych zielonym światłem.

Humanoid będzie poruszał się ludzkim krokiem

Producent z Shenzhen nie ujawnił jeszcze pełnej specyfikacji technicznej robota, ale wiadomo, że Walker S2 będzie poruszał się z ludzkim krokiem i mierzył około 170 cm wysokości. Szczegóły dotyczące premiery rynkowej, cennika i pełnych możliwości robota zostaną ogłoszone w nadchodzących miesiącach. Walker S2 to przykład na to, jak nowoczesne technologie mogą zrewolucjonizować przemysł, zwiększając efektywność i redukując koszty operacyjne.