AMD wprowadziło do oferty procesory Ryzen Threadripper 9000. Nowe jednostki mają zainteresować profesjonalistów, którzy składają wydajne stacje robocze do pracy.

Procesory AMD Ryzen Threadripper 9000 zajmują pozycję poniżej profesjonalnej serii Ryzen Threadripper PRO 9000 WX. Zostały zaprojektowane z myślą o twórcach treści, programistach sztucznej inteligencji oraz entuzjastach, którzy oczekują najwyższej wydajności w renderowaniu, edycji wideo, tworzeniu treści 3D oraz przetwarzaniu zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

Specyfikacja Ryzen Threadripper 9000

Nowa seria procesorów Ryzen Threadripper 9000 (Shimada Peak) oparta jest na architekturze Zen 5 i ma zastąpić wcześniejsze modele Ryzen Threadripper 7000 Zen 4 (Storm Peak). Układy te są zgodne z gniazdem sTR5 oraz platformą TRX50, co pozwoli na łatwą modernizację platformy (wymagana jest tylko aktualizacja BIOS-u płyty głównej). TDP pozostaje na poziomie 350 W.

Modele Ryzen Threadripper 9000 oferują znacznie więcej rdzeni niż standardowe, konsumenckie procesory z serii Ryzen 9000 – nowa linia obejmuje jednostki wyposażone w 24, 32 oraz 64 rdzenie.

Jednak wysoka liczba rdzeni to nie wszystko. Procesory te zostały wyposażone w czterokanałowy kontroler pamięci DDR5, który zapewnia dwukrotnie większą przepustowość niż typowe, dwukanałowe konfiguracje desktopowe (np. Ryzen 9000) – co ma kluczowe znaczenie przy intensywnych obciążeniach. Dodatkowo użytkownicy mają do dyspozycji aż 80 linii PCI-Express, co zapewnia znacznie większą elastyczność w obsłudze kart graficznych, dysków i innych komponentów.

Model Rdzenie/Wątki Taktowanie (Boost / Bazowe) Pamięć cache (L3) Kontroler RAM TDP Cena AMD Ryzen Threadripper 9980X 64 / 128 Do 5,4 / 3,2 GHz 256 MB 6400 MT/s 350 W 4999 USD AMD Ryzen Threadripper 9970X 32 / 64 Do 5,4 / 4,0 GHz 128 MB 6400 MT/s 350 W 2499 USD AMD Ryzen Threadripper 9960X 24 / 48 Do 5,4 / 4,2 GHz 128 MB 6400 MT/s 350 W 1499 USD

Wydajność Ryzen Threadripper 9000

Nowa seria procesorów znacznie usprawnia pracę twórców i specjalistów. Programiści sztucznej inteligencji oraz inżynierowie oprogramowania mogą liczyć na krótsze czasy kompilacji i szybsze przetwarzanie AI. Z kolei projektanci, inżynierowie CAD i twórcy treści 3D zyskują możliwość jednoczesnego renderowania i pracy na złożonych modelach bez utraty płynności.

AMD porównało wydajność Threadripperów 9000 do konkurencyjnych modeli Intel Xeon W-3500 i wyniki są imponujące. Nowe procesory oferują do 83 proc. szybsze renderowanie w Cinebench 2024 i do 80 proc. wyższą wydajność w Adobe After Effects.

Dodatkowo, w aplikacji Autodesk Maya, model Threadripper 9980X (przy tej samej karcie graficznej) zapewnia nawet 64 proc. wyższą wydajność GPU niż Intel Xeon W9-3595X.

Ceny i dostępność Ryzen Threadripper 9000

Sklepowa premiera procesorów Ryzen Threadripper 9000 odbędzie się 31 lipca 2025 r.. Ceny poszczególnych modeli prezentują się następująco:

AMD Ryzen Threadripper 9960X – 1499 dol.

AMD Ryzen Threadripper 9970X – 2499 dol.

AMD Ryzen Threadripper 9980X – 4999 dol.

Warto mieć na uwadze, że procesory są sprzedawane bez chłodzenia (trzeba je dokupić we własnym zakresie).