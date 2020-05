Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Gry Detroit: Become Human, Beyond: Dwie dusze i Heavy Rain wylądowały na Steamie. Na razie w wersjach demonstracyjnych, ale to się zmieni już w przyszłym miesiącu.

Heavy Rain, Beyond i Detroit: Become Human trafią na Steama w czerwcu

Początkowo wszystkie trzy gry były dostępne tylko na konsolach, ale kilka miesięcy temu ekipa Quantic Dream rozpoczęła wydawanie ich pecetowych wersji. Można je było jednak zdobyć tylko przez Epic Games Store – sklep, który wie jak przekonać do siebie graczy, ale który mimo to nie cieszy się tak dobrą sławą jak Steam. Dlatego dobrą wiadomością dla wielu z was może być to, że gry Heavy Rain, Beyond: Dwie dusze i Detroit: Become Human trafią na platformę firmy Valve.

Cała trójka zadebiutuje na Steamie już 18 czerwca. Przed nami jeszcze więc trochę czekania, ale możemy dobrze wykorzystać ten czas. W jaki sposób? Ano sprawdzając wersje demonstracyjne.

Już teraz pobierz dema gier Quantic Dreams z platformy Steam

Heavy Rain, Beyond i Detroit: Become Human na PC. Czyli co?

To trzy interaktywne filmy z gatunku thrillerów psychologicznych. Heavy Rain opowiada historię pościgu za mordercą zwanym Origami Killer, Beyond: Dwie dusze pozwala nam przeżyć życie kobiety o nadnaturalnych zdolnościach, a Detroit: Become Human przedstawia wizję przyszłości, w której androidy współtworzą społeczeństwo z ludźmi, od których stały się bardziej inteligentne.

Cała trójka koncentruje na takich tematach jak ludzka psychika czy moralność. Każda z gier spotkała się też z ciepłym przyjęciem – tak ze strony graczy, jak i recenzentów. Oprócz wciągającej rozgrywki, ciekawych fabuł i różnych perspektyw, ich mocną stroną jest też przyjemna dla oka oprawa wizualna, a na PC możemy w dodatku liczyć na jakość 4K/60fps.

Źródło: Quantic Dream, Gaming Bolt

Czytaj dalej o grach: