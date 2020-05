W grze Sherlock Holmes: Chapter One – tak jak zresztą sugeruje to tytuł – poznamy początek historii najwybitniejszego wśród detektywów. Za całość, podobnie jak przy poprzednich odsłonach, odpowiadać będzie oczywiście ekipa Frogwares.

Gra Sherlock Holmes: Chapter One przedstawi początek opowieści o słynnym detektywie

Sherlock Holmes: Chapter One to tytuł najnowszej przygodówki detektywistycznej studia Frogwares, poświęconej wybitnemu detektywowi z książek Sir Artura Conana Doyle’a. Pod względem fabularnym będzie to prequel całej serii, zamykanej obecnie przez The Devil’s Daughter z 2016 roku.

W Pierwszym Rozdziale zostaniemy przeniesieni do drugiej połowy XIX wieku, trafimy w okolice Morza Śródziemnego i poznamy młodego, nieco aroganckiego i naiwnego bohatera, próbującego poradzić sobie ze stratą matki, a przy okazji starającego się rozwiązać lokalny problem korupcyjny.

Zobacz zwiastun Sherlock Holmes: Chapter One:

Wszystko to, co robi detektyw. I wszystko to, co kształtuje mężczyznę

W rozwiązywaniu tego problemu kluczowe będzie obserwowanie otoczenia i odnajdywanie poszlak oraz przesłuchiwanie mieszkańców i wykrywanie ich słabości.

Pomocny może okazać się również towarzyszący Sherlockowi Jon i to niezależnie od tego, czy nakażemy protagoniście użyć siły czy też wyłącznie zdolności dedukcyjnych. I dobrze napisaliśmy: Jon, nie John – bo nie chodzi tutaj o Watsona, lecz przyjaciela z młodości, który odegra w tej historii szczególnie ważną rolę.

Każda decyzja będzie miała wpływ na ciąg dalszy historii – ukształtuje mężczyznę, który w przyszłości będzie najwybitniejszym wśród detektywów i doprowadzi do jednego z kilku możliwych finałów.

Kiedy rozpoczniemy przygodę Sherlocka Holmesa? Chapter One w 2021 roku

Nie spodziewajcie się, że lada dzień zagracie, ponieważ premiera gry Sherlock Holmes: Chapter One została zaplanowana na 2021 rok. Ekipa Forgwares ujawniła także listę platform docelowych, na której znajdują się pecety, konsole PlayStation 4 i Xbox One oraz zbliżające się wielkimi krokami PlayStation 5 i Xbox Series X.

