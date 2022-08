GOG to obecnie sklep, w którym można się nieźle obłowić. Także w darmowe gry. Tym razem chodzi o Dex.

Dex za darmo na GOG

Kilka dni temu pisaliśmy, iż w sklepie GOG wystartowała wyprzedaż The Gog Sale, a ramach której na graczy czeka sporo atrakcji. Także kilka darmowych gier. Na początek rozdawano Stasis, dziś natomiast wystartowała promocja dotycząca Dex.

Również tym razem chętni na skorzystanie z oferty mają na to 72 godziny od jej rozpoczęcia. W tym przypadku oznacza to, że trzeba wyrobić się najpóźniej do 29 sierpnia do godziny 15:00 naszego czasu.

Dex. Co to za gra?

Dex został przygotowany przez studio Dreadlocks Ltd. i wydany w 2015 roku. Czy warto się tym tytułem zainteresować? Branżowe media nie przyjęły go szczególnie ciepło, średnia ocen z recenzji na poziomie 62% nie robi wrażenia. Gracze mieli jednak nieco inne zdanie, w ich przypadku średnia ocen dobiła do znacznie solidniejszych 77% (za metacritic), pozytywnie wypowiadają się o niej nabywcy na Steam czy omawianym tu GOG.

Mamy tutaj do czynienia z modnymi (zwłaszcza ostatnio, wiadomych względów) klimatami. Jak mówią sami twórcy, Dex to dwuwymiarowy, cyberpunkowy RPG zabierający graczy do futurystycznego miasta Harbor Prime inspirowanego przez Blade Runner i Neuromancer. Tajemnicza organizacja i zaawansowana sztuczna inteligencja chcą z jakichś powodów zaszkodzić bohaterowi, a stawienie im czoła (a jak się okazuje idące za tym obalenie obowiązującego systemu) wiąże się z wieloma wyzwaniami i pojedynkami.

Dex daje przy tym sporo różnych opcji przy tworzeniu i rozwoju swojej postaci, wedle upodobań można iść w kierunku skrytobójcy, hakera lub strzela i pod odpowiednim kątem kompletować wyposażenie. Zadania na drodze do głównego celu też są zróżnicowane i daleko odbiegają od bijatyk. Widok 2D i dość specyficzna oprawa graficzna sprawiają, że mimo upływu lat Dex z pewnością nie odstrasza wizualnie. Warto spróbować tu swoich sił.

