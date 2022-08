W sklepie GOG trwa spora wyprzedaż, ale poza rabatami dla graczy przygotowano również prezenty. I to te najfajniejsze, czyli darmowe gry.

Stasis za darmo na GOG

Na cały okres trwania The Gog Sale zaplanowano trzy darmowe gry. Na początek zarządzający sklepem zdecydowali się udostępnić Stasis od studia The Brotherhood.

Jesteście zainteresowani? Jeśli tak, to macie całkiem sporo czasu na przypisanie tej pozycji do swojej biblioteki, ponieważ przewidziano na to aż trzy dni (a liczymy od dzisiejszego popołudnia).

O co chodzi w grze Stasis?

Trudno określać Stasis mianem gry, o której było bardzo głośno. Jednocześnie należy oddać wspomnianej ekipie The Brotherhood, że wykonała tutaj solidną robotę. Na metacritic średnia ocen z branżowych recenzji wynosi 79%, a wśród graczy niewiele mniej, bo 75%.

To tytuł z 2015 roku, który twórcy przedstawiają jako przygodówkę point and click utrzymaną w konwencji horroru science fiction. Już same tego typu klimaty mogą zwabić niejednego gracza, a wcale nie są jedynym wartym odnotowania elementem. Stasis okazuje się punktować nie tylko dystopijnym, mrocznym klimatem, ale też niezłą fabułą (bohater John Maracheck budzi się na statku kosmicznym i ku swojemu zaskoczeniu nie znajduje nikogo wokół, w tym rodziny), ciekawymi zagadkami i muzyką skomponowaną przez Marka Morgana (znanego m.in. z oprawy dźwiękowej serii Fallout).

Wiele rabatów z okazji The Gog Sale

Cała akcja The Gog Sale potrwa natomiast od dziś aż do 5 września, a więc czasu na zakupy nie powinno nikomu zabraknąć. A na co się skusić? Warto odwiedzić omawiany sklep i poszukać czegoś pod swoje gusta, bo przygotowana baza przecenionych produkcji i dodatków do nich jest naprawdę duża, obejmuje ponad 3500 pozycji.

