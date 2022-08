Twórcy Hogwarts Legacy przyśpieszają z ujawnianiem kolejnych informacji o tym tytule, ale nie wszystkie spotykają się z ciepłym przyjęciem. Te najnowsze również.

Hogwarts Legacy potrzebuje zaskakująco mocnego PC?

Dopiero co o Hogwarts Legacy przypominano podczas Gamescom 2022, ale trudno określać zaprezentowany zwiastun mianem najgorętszego materiału z tej imprezy. Nie da się wykluczyć, że więcej dyskusji wzbudzą ujawnione wymagania sprzętowe. Bo może i nie są najwyższe, z jakimi moglibyśmy się w dzisiejszych czasach spotkać, ale część graczy uznaje je za nieco zaskakujące. Zwłaszcza biorąc pod uwagę obecność GeForce GTX 1070 i zapis „Upscale Performance Setting” przy minimalnej konfiguracji sprzętowej. Z kolei w przypadku zalecanego zestawu, ale do rozdzielczości Full HD, wymagana jest GeForce 1080 Ti.

Co sądzicie o poniższych konfiguracjach? Biorąc pod uwagę aktualną datę i to jak gra prezentowała się na dotychczas pokazanych materiałach wideo faktycznie są powody do narzekania i domysłów o kiepskiej optymalizacji?

Wymagania sprzętowe Hogwarts Legacy

Minimalna konfiguracja sprzętowa (1080p/60 fps, Low, Upscale Performance Setting):

system operacyjny: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

8 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56

DirectX: 12

85 GB wolnego miejsca na dysku (preferowany SSD)

Zalecana konfiguracja sprzętowa (1080p/60 fps, High, Upscale Quality Setting):

system operacyjny: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD RX 5700 XT

DirectX: 12

85 GB wolnego miejsca na dysku (preferowany SSD)

Na ewentualne modyfikacje PC jeszcze sporo czasu

Nie dalej jak dwa tygodnie temu ogłoszono, że oczekiwanie na premierę Hogwarts Legacy potrwa dłużej. Gra ma zadebiutować dopiero 10 lutego 2023 roku. O ile nic się nie zmieni, co w tym przypadku wcale nie takie pewne, bo nie mówimy o pierwszym poślizgu Avalanche Software.

Są jeszcze wersje konsolowe, w tym coś ekstra dla sympatyków Sony

Na koniec można przypomnieć, że Hogwarts Legacy zmierza także na konsole, zagrać będą mogli posiadacze PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, a także PlayStation 4 i Xbox One, tego samego dnia co preferujący PC. Wersja na Nintendo Switch nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.

Właśnie okazało się, że w kontekście konsol od Sony można będzie liczyć na dodatkowe, ekskluzywne zadanie. Potwierdził to jeden z przedstawicieli Avalanche Software. Aktualnie takie wątki będą bardzo ciekawe w kontekście narzekania Sony i obaw o to, że Microsoft zarezerwuje Call of Duty na wyłączność Xbox (czemu jednak sam zainteresowany zaprzecza).

