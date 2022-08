Od dziś przez tydzień posiadacze kont w sklepie Epic Games Store mogą zgarniać Ring of Pain. Dodatkowo sklep przygotował coś dla grających w Destiny 2.

Ring of Pain i Destiny 2: Pakiet na 30-lecie Bungie za darmo

Gracze przywykli już do tego, że na Epic Games Store systematycznie rozdawane są darmowe gry. Różnie wypada poziom ich atrakcyjności, niekiedy udostępniane są prawdziwe hity (pamiętacie rozdawane GTA 5 i problemy z serwerami?), niekiedy średniaki, a czasami promocja nie wygląda specjalnie interesująco, z czym mieliśmy do czynienia chociażby ostatnio. Ale właśnie coś drgnęło, bo najnowsze informacje mogą się podobać.

Od dziś do 1 września do godziny 17:00 naszego czasu można pobierać Ring of Pain. To spory miks gatunkowy, chociaż sami twórcy przedstawiają ten tytuł jako karciany roguelike. Średnia ocen z recenzji sięgnęła 74%, bardzo podobnie wygląda to jeśli chodzi o opinie graczy.

O Ring of Pain wiedzieliśmy wcześniej, ale jest jeszcze niespodzianka. Chodzi o Pakiet na 30-lecie Bungie do wciąż rozwijanego Destiny 2. Dzięki niemu można uzyskać między innymi nowy loch „Uścisk zachłanności”, wyrzutnię rakiet Gjallarhorn, dodatkowy pancerz i kilka przedmiotów kosmetycznych.

Tu czasu na skorzystanie z oferty jest nieco mniej, trzeba do 30 sierpnia do godziny 19:00 przypisać do swojego konta Destiny 2.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition za darmo już za tydzień

Tak jak wspomnieliśmy w tytule, jeszcze ciekawiej zapowiada się oferta, jaka pojawi się w przyszły czwartek. Wtedy to można będzie pobrać dodatkową zawartość do Knockout City, a także Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition oraz Submerged: Hidden Depths.

Gier z serii o przygodach Lary Croft nie trzeba nikomu przedstawiać ani szczególnie rekomendować. Również Submerged: Hidden Depths jest jednak wartą uwagi propozycją, miło wyglądająca dla oka przygodówka nastawiona na eksplorowanie ruin zatopionego świata spotkała się z dość ciepłym przyjęciem krytyków (znacznie lepszym nie pierwsza część tego cyklu). Ale o tym więcej za tydzień.

Źródło: Epic Games Store