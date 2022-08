The Last Case of Benedict Fox może okazać się kolejną polską produkcją, która nie ujdzie uwadze branży gier.

Samozwańczy detektyw z demonicznym towarzyszem na tropie

Targi Gamescom 2022 przyniosły nam prezentacje Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties, BLACKTAIL czy Layers of Fears, ale to wcale nie koniec polskich akcentów. Warto odnotować również The Last Case of Benedict Fox.

Wydaje się, że najtrafniej będzie opisywać ten tytuł mianem metroidvanii. Gracze poznają tutaj historię tytułowego Benedicta Foxa, samozwańczego detektywa próbującego rozwikłać zagadkę morderstwa młodej pary i zniknięcia ich dziecka. Szybko okazuje się, że aby to zrobić trzeba zagłębić się w świat tajemniczych organizacji, zakazanych rytuałów i wielu niebezpiecznych starć.

Bohater nie wygląda na dysponującego wielką siłą czy ponadprzeciętnym sprytem. Jak w związku z tym ma uporać się ze znacznie potężniejszymi przeciwnikami? Broń pewnie by nie wystarczyła, ale jest coś jeszcze. Benedict Fox jest związany z „demonicznym towarzyszem”, który gwarantuje mu dodatkowe moce, a także możliwość wdzierania się w umysły niedawno zmarłych i tym samym składania w całość zawiłej opowieści. To właśnie w alternatywnej rzeczywistości pojawiają się jednak potwory do pokonania. Jeśli chodzi o całą otoczkę, twórcy nie ukrywają czerpania inspiracji z Lovecrafta i muzyki jazzowej z początku XX wieku.

Kto pracuje nad The Last Case of Benedict Fox?

The Last Case of Benedict Fox to gra rozwijana przez polskie studio Plot Twist. Aktualnie składa się ono z 30 deweloperów. I chociaż nie jest szerzej znane, doświadczenia w nim nie brak. Zatrudnione osoby pracowały wcześniej przy cenionych grach AAA, wymieniane są między innymi Dead Island, Dying Light, Wiedźmin, Cyberpunk 2077, Total War czy Watch Dogs 2.

Jeśli wierzyć zapewnieniom przedstawicieli Plot Twist, ekipa zjednoczyła się w celu realizacji swojego marzenia, „stworzenia zjawiskowej gry indie”. Czy będzie nią The Last Case of Benedict Fox? Przekonamy się, póki co można rzucić okiem na zwiastun z fragmentami rozgrywki. Komentarzem opatrzył go Bartłomiej Lesiakowski, Creative Director studia Plot Twist.

Zwiastun gry The Last Case of Benedict Fox

The Last Case of Benedict Fox - data premiery i platformy docelowe

I co sądzicie na temat The Last Case of Benedict Fox? Ma potencjał? Na premierę trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, póki co twórcy mówią ogólnie o 2023 roku.

Zagadką nie są platformy docelowe. The Last Case of Benedict Fox pojawi się na PC oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Co więcej, już teraz wiadomo, że gra dołączy do katalogu oferowanego w ramach usługi Game Pass.

Źródło: Rogue Games, Inc.