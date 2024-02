Diablo 4 w Game Pass. Data premiery

Microsoft dotrzymał słowa i ujawnił szczegóły nowej strategii wobec gier. Usługa Game Pass w najbliższym czasie otrzyma piekielnie mocny tytuł autorstwa Blizzard. Diablo 4 w abonamencie staje się faktem, premiera tuż za rogiem.

O potencjalnej obecności Diablo 4 w Game Pass mówi się od dłuższego czasu, wobec czego deklaracja przedstawicieli Xbox nie powinna być aż tak dużym zaskoczeniem. Jeśli ktoś wstrzymał się z zakupem Diablo 4 - i jest jednocześnie abonentem Game Pass - to ma powody do zadowolenia.

Premiera Diablo 4 w Game Pass

Premiera Diablo 4 w Game Pass odbędzie się 28 marca 2024 r. - informuje Sarah Bond, szefowa działu Xbox, w trakcie oficjalnego podcastu, którego celem było ujawnienie nowej strategii biznesowej.

O jaki wariant chodzi? W oświadczeniu dla The Verge doprecyzowano, że Diablo 4 nie trafi do katalogu Xbox Game Pass Core. I te informacje aktualnie wyczerpują wszystko to, co wiemy nawet obecności Diablo 4 w Game Pass. Piekielna produkcja dotarła już niemalże wszędzie; przypomnijmy, że Diablo 4 pod koniec 2023 r. trafiło również na platformę Steam.

Nowości w Diablo 4: Sezon 3 i DLC jeszcze w tym roku

Aktualnie w Diablo 4 trwa Sezon 3, czyli Sezon Konstruktorów. Największą nowością jest sezonowy kompan-sojusznik, w którego możemy tchnąć życie używając kamieni zarządzających oraz kamieni dostrojenia. Na wypełnienie zadań związanych z nowym wątkiem fabularnym mamy czas do połowy kwietnia.

W 2024 r. otrzymamy potężne DLC, czyli Diablo 4: Vessel of Hatered. Dodatek wprowadzi zupełnie nową klasę oraz przybliży graczom dalsze losy Mefista po wydarzeniach z Diablo 4. Zwiedzimy również takie lokacje jak Doki Kurast czy Tranvincal, oczywiście w zupełnie nowym wydaniu. Premiera dopiero pod koniec 2024 r.

Źródło: Xbox, zdjęcie otwarcia: Blizzard