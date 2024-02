Zagrałoby się w remake Dino Crisis, oj tak! Nie mówiąc już o kolejnej grze z tej serii. Czy to muszą być niespełnione fantazje starszego gracza? Niekoniecznie. Capcom najwyraźniej chce nam coś zasygnalizować.

Takie mamy czasy. Odświeżone wersje mniej lub bardziej leciwych gier stają się standardem. Wszystko dzieje się na naszych oczach; rewelacyjne Dead Space Remake spotkało się z ciepłym przyjęciem, a na horyzoncie mamy przecież Silent Hill 2 Remake od Bloober Team. To oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej.

Capcom: 10 pytań do fanów

Najwyraźniej Capcom też ma chrapkę na odświeżenie produkcji ze swojego portfolio, a nawet jeśli jest to pieśń bliżej nieokreślonej przyszłości, to firma aktualnie “bada grunt”. Wskazuje na to ankieta Capcom Super Elections, w której znajduje się 10 pytań do fanów (należy podać swój e-mail, by na nie odpowiedzieć).

Chyba najbardziej intrygujące są dwa konkretne pytania. Pierwsze z nich dotyczy powrotu starszych produkcji (kontynuacja lub zupełnie nowa gra z serii, być może w niektórych przypadkach chodzi o reboot). Do wyboru mamy następujące tytuły, można wybrać kilka:

Darkstalkers

Okami

Onimusha

Ace Attorney

Street Fighter

Sengoku Basara

Dino Crisis

Dead Rising

Devil May Cry

Dragon’s Dogma

Toraware No Paruma

VS. Capcom

Resident Evil

Final Fight

Breath of Fire

Ghosts ‘n Goblins

Monster Hunter

Lost Planet

Mega Man

1942

W drugim równie ciekawym pytaniu ankietowani mają wskazać te gry, które w ich ocenie zasługują na ponowne wydanie przy użyciu najnowszych technologii: pojawia się seria Onimusha, Ace Attorney, Breath of Fire, Gargoyle’s Quest, Mega Man.

Gry podobne do Dino Crisis

Pozostaje bacznie obserwować poczynania Capcom. Tymczasem można nieco zaspokoić głód oczekiwania na potencjalny powrót Dino Crisis z 1999 r. Czy każda gra z dinozaurami będzie podobna do Dino Crisis? Oczywiście, że nie, ale niektóre z nich są na tyle interesujące, że warto o nich wspomnieć. Jeśli lubisz Dino Crisis, koniecznie miej na uwadze następujące tytuły: The Lost Wild oraz Instinction. Nadchodzące Jurassic Park: Survival również wygląda zachęcająco.

Powyższe gry jeszcze nie ujrzały światła dziennego, w przeciwieństwie do Dino Trauma autorstwa polskiego dewelopera Phobia Interactive. Ta pierwszoosobowa strzelanka to wycieczka do prehistorii (gamingu).

Źródło: Capcom, zdjęcie otwarcia: Capcom