Blizzard planuje w najbliższych tygodniach zaprosić swoich najbardziej oddanych fanów do gry w Diablo IV. Studio podzieliło się szczegółami na temat nadchodzącej, zamkniętej wersji beta.

Diablo 4 do przetestowania dla wybranych

Mimo upływu wielu lat od premiery pierwszej części, produkcje z serii Diablo nadal należą do jednych z najbardziej popularnych gier RPG. Dlatego też zapowiedź zamkniętej bety Diablo 4 z pewnością ucieszy wielu wiernych fanów. Blizzard ogłosił, w jaki sposób będą przebiegać testy i kto będzie mógł wziąć w nich udział.

W miarę jak zbliżamy się do premiery Diablo IV w 2023 roku, osiągnęliśmy ważny kamień milowy – umożliwiając członkom społeczności udział w testach i przekazywanie opinii na temat wczesnych wersji gry. Nasza zamknięta beta rozgrywki postfabularnej będzie pierwszą z kilku możliwości dla wybranych graczy, aby doświadczyć tego, co Diablo IV ma do zaoferowania

Zamknięta beta będzie miała charakter poufny - uczestnicy nie będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami z gry z innymi. Wybrani gracze przetestują nadchodzącą produkcję w ograniczonym formacie na pecetach oraz konsolach Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 i PS4.

Jakie elementy będzie można przetestować w becie?

Twórcy Diablo 4 nie chcą zdradzać szczegółów na temat fabuły gry, dlatego też zamknięta beta skupi się głównie na rozgrywce postfabularnej oraz rozwiniętych postaciach. Fani będą mogli zatem sprawdzić:

Piekielne Przepływy : wydarzenie regionalne, dostępne na poziomie trudności Koszmar po osiągnięciu III rangi. Podczas zabijania potworów zamieszkujących Piekielne Przepływy będą one upuszczać żar, czyli nową walutę. Można ją wydać na otwarcie skrzyń Piekielnych Przepływów, w których znajdziemy różne przedmioty.

: wydarzenie regionalne, dostępne na poziomie trudności Koszmar po osiągnięciu III rangi. Podczas zabijania potworów zamieszkujących Piekielne Przepływy będą one upuszczać żar, czyli nową walutę. Można ją wydać na otwarcie skrzyń Piekielnych Przepływów, w których znajdziemy różne przedmioty. Podziemia Koszmaru : wyższy poziom trudności, odblokowywany po znalezieniu pierwszej Pieczęci Koszmaru. Każda z nich dodaje specjalny modyfikator do podziemi, co powoduje pojawienie się groźniejszych potworów, ale i bardziej wartościowe przedmioty.

: wyższy poziom trudności, odblokowywany po znalezieniu pierwszej Pieczęci Koszmaru. Każda z nich dodaje specjalny modyfikator do podziemi, co powoduje pojawienie się groźniejszych potworów, ale i bardziej wartościowe przedmioty. Szepty Umarłych : Szepty będą rozrzucone po Sanktuarium. Wykonując związane z nimi cele można otrzymać złoto, doświadczenie i upiorne przysługi. Po zebraniu 10 z nich można je wymienić u Drzewa Szeptów. Nagrodą są łupy oraz doświadczenie.

: Szepty będą rozrzucone po Sanktuarium. Wykonując związane z nimi cele można otrzymać złoto, doświadczenie i upiorne przysługi. Po zebraniu 10 z nich można je wymienić u Drzewa Szeptów. Nagrodą są łupy oraz doświadczenie. Pola Nienawiści : wyznaczone do walk między graczami strefy. Znajdą się w nich także demony - ich ubicie pozwoli na zdobycie waluty niezbędnej, by kupić wierzchowce i elementy ozdobne do trybu PvP.

: wyznaczone do walk między graczami strefy. Znajdą się w nich także demony - ich ubicie pozwoli na zdobycie waluty niezbędnej, by kupić wierzchowce i elementy ozdobne do trybu PvP. Tablice Mistrzostwa: aby je odblokować należy osiągnąć 50 poziom. Tablice Mistrzostwa to system rozwoju rozwiniętych postaci. Zdobyte Punkty Mistrzostwa podczas zdobywania doświadczenia można wydać między innymi na nowe płytki i gniazda.

Kto zostanie zaproszony do zamkniętej bety Diablo 4?

Zamknięta beta będzie skierowana do osób, które posiadają już rozwinięte postaci w innych odsłonach gry. Pod uwagę będzie brane także to, jak dużo czasu spędziło się ostatnio grając w Diablo II: Resurrected oraz Diablo III. Jeśli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w testach, musicie wykonać następujące kroki:

Zalogujcie się na stronie Battle.net lub w aplikacji Battle.net.

Wybierzcie swoją nazwę użytkownika (górny prawy róg ekranu), a następnie Ustawienia konta/Pokaż konto.

Kliknijcie Prywatność, a następnie wybierzcie Preferencje komunikacyjne.

Zaznaczcie opcję „Wiadomości i oferty specjalne od Battle.net są włączone" i kliknijcie przycisk Aktualizuj.

Po wykonaniu powyższych kroków, należy poczekać do 18 listopada. Do tego dnia, jeśli tak zdecydują twórcy, otrzymacie wiadomość e-mail z informacją, że zostaliście wybrani i weźmiecie udział w zamkniętych beta-testach.

Ci, którym się nie uda, będą musieli poczekać do początku przyszłego roku - wówczas rozpoczną się publiczne beta-testy.

Źródło: blizzard.com