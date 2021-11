Jest wiele gier, na których wspomnienie po latach przez ciało przechodzi dreszczyk emocji. Niewiele jest jednak takich, przy których po latach wciąż bawią się miliony graczy. Jednym z nielicznych tytułów tej kategorii jest World of Warcraft, obchodzący dziś 17. urodziny.

Premiera World of Warcraft odbyła się dokładnie 17 lat temu

We wtorek, 23 listopada 2004 roku na rynku zadebiutowała gra World of Warcraft, choć w Europie na jej premierę musieliśmy poczekać jeszcze prawie trzy miesiące. Warto było, bo to MMORPG było bliskie perfekcji. Recenzenci rozpływali się nad tym tytułem i praktycznie każdym jego aspektem, gracze zaś napływali ze wszystkich stron, by z czasem utworzyć jedną z największych społeczności w światku elektronicznej rozrywki.

World of Warcraft był najlepiej sprzedającą się grą komputerową w 2005 roku. I w 2006 roku też. W kolejnych latach sprzedaż też była niezła, co przełożyło się na inny świetny wynik: w 2008 roku WoW przekroczył barierę 10 milionów subskrybentów na świecie, a dwa lata później osiągnięto szczyt w postaci 12 milionów graczy opłacających abonament. Aktualnie przy hicie Blizzarda bawi się niespełna 5 milionów osób, co może i mocno odstaje od rekordu, ale wciąż jest niesamowitym wręcz wynikiem, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że mówimy o siedemnastoletniej produkcji.

Blizzard potrafi utrzymać zainteresowanie

Blizzard jednak wiele robi, by zatrzymywać graczy w świecie swojej gry. Podstawowym sposobem jest regularne wydawanie rozszerzeń. Dość powiedzieć, że w ciągu tych siedemnastu lat gra World of Warcraft doczekała się 8 olbrzymich dodatków: pierwszy z nich (The Burning Crusade) zadebiutował w styczniu 2007 roku, a ostatni jak na razie (Shadowlands) – dokładnie rok temu. Świat gry wciąż ewoluuje i ma nowe sekrety do odkrycia.

Niewykluczone, że kolejnym krokiem firmy Blizzard będzie wypuszczenie gry World of Wacraft na konsole. Plotki na ten temat pojawiaj się od dłuższego czasu i według najnowszych takiej właśnie zapowiedzi doczekamy się już podczas grudniowej gali The Game Awards 2021.

A ty grasz jeszcze w World of Warcraft? Kiedykolwiek grałaś lub grałeś?

