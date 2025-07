Monitor AGON CS24A od AOC - stworzony we współpracy z Counter-Strike 2 -może pochwalić się odświeżaniem na poziomie 610 Hz i technologią podświetlenia MBR+. Dla tych, którzy wolą prostszy wygląd, dostępny jest również wariant AG246FK6 w klasycznej stylistyce AGON PRO.

AOC AGON PRO CS24A ma 24,1-calowy ekran TN, zaprojektowany z myślą o szybkich i dynamicznym rozgrywkach. Rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 px, z odświeżaniem na poziomie 600 Hz, które można podkręcić do 610 Hz. Monitor osiąga jasność 500 cd/m², co zapewnia dobrą widoczność w jasnych halach e-sportowych. Czas reakcji to 0,5 ms GtG i 0,3 ms MPRT.

Gamingowy monitor Counter-Strike 2 w szczegółach

CS24A wyróżnia się unikalnym systemem podświetlenia, który składa się z dwóch belek LED umieszczonych po przeciwnych krawędziach ekranu. Te belki są podzielone na 20 stref, którymi można sterować indywidualnie. Dzięki synchronizacji podświetlenia z odświeżaniem panelu i technologii MBR+, monitor minimalizuje efekt ghostingu, co sprawia, że obraz w ruchu jest wyraźniejszy niż w monitorach z tradycyjnym podświetleniem.

Monitor obsługuje technologię NVIDIA G-Sync Compatible oraz AMD Free-Sync Premium, eliminując efekt rozrywania obrazu. Ponadto, wyświetla 125,1 proc. palety sRGB, z pokryciem 99,8 proc. i błędem DeltaE poniżej 2, co zapewnia bardzo dokładne odwzorowanie kolorów.

Pilot QuickSwitch i HDMI 2.1

CS24A ma w zestawie pilot, który umożliwia szybkie zmiany ustawień, w tym przełączanie między profilami. Pierwszy z nich jest zoptymalizowany pod Counter-Strike 2, a dwa kolejne (FPS 2 i FPS 3) są dostosowane do szybkich gier pierwszoosobowych.

CS24A wyposażony jest w złącza DisplayPort 1.4 i dwa HDMI 2.1, a także koncentrator USB. Podstawa monitora pozwala na ustawienie klawiatury blisko ekranu, regulację wysokości, pochylenia, obrotu oraz zmianę orientacji na tryb portretowy. Ma charakterystyczną pomarańczowo-złotą kolorystykę, z grafiką broni AWP z tyłu i logotypami Counter-Strike 2 na stopie oraz obudowie.

Gracze, którzy preferują standardowy wygląd monitorów AGON PRO, mogą wybrać model AG246FK6. Różni się on od CS24A tylko jednym szczegółem – zamiast predefiniowanego trybu CS, ma wgrany profil FPS 1.

Premiera, dostępność, cena, prezentacja

Monitory AG246FK6 oraz CS24A zostaną po raz pierwszy zaprezentowane podczas jednego z ważniejszych wydarzeń sceny Counter-Strike 2 – Intel Extreme Masters w Kolonii.

AGON PRO AG276UZD wejdzie do sprzedaży w sierpniu, zaś AGON PRO CS24A we wrześniu. Oba w sugerowanej cenie detalicznej 2 971 PLN.