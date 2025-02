AMD szykuje potężne procesory. Chińskie źródła ujawniły wydajność sprzętu

AMD przygotowuje nowe procesory – Ryzen AI MAX+ 300, które mają oferować znacznie wydajniejszy układ graficzny. Pierwsze testy wydajności prezentują się wyjątkowo obiecująco.

Procesory AMD Ryzen AI MAX+ 300 zostały zapowiedziane podczas targów CES 2025 jako nowa propozycja dla stacji roboczych. Sprzęt ten ma trafić zarówno do mobilnych stacji roboczych, jak i kompaktowych komputerów.

Choć producent nie ujawnia jeszcze wielu szczegółów na temat możliwości nowych jednostek, w sieci pojawia się coraz więcej interesujących przecieków na ich temat.

Nowa generacja procesorów

Układy AMD Ryzen AI MAX+ 300 (nazwa kodowa Strix Halo) to rozwinięcie koncepcji procesora APU. Specyfikacja przewiduje 16 rdzeni Zen 5 oraz znacznie wydajniejszy układ graficzny w porównaniu do standardowych modeli Ryzen AI 300 – ma on dysponować nawet 40 jednostkami CU opartymi na architekturze RDNA 3.5.

W planach są cztery jednostki, które różnią się specyfikacją.

Model Ryzen AI Max 380 Ryzen AI Max 385 Ryzen AI Max 390 Ryzen AI Max+ 395 Generacja Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Rdzenie/wątki 6/12 8/16 12/24 16/32 Taktowanie 3,6/4,9 GHz 3,6/5,0 GHz 3,2/5,0 GHz 3,0/5,1 GHz Pamięć L3 16 MB 32 MB 64 MB 64 MB Grafika Radeon 8040S

(16 CU RDNA 3.5) Radeon 8050S

(32 CU RDNA 3.5) Radeon 8050S

(32 CU RDNA 3.5) Radeon 8060S

(40 CU RDNA 3.5) NPU do 50 TOPS do 50 TOPS do 50 TOPS do 50 TOPS TDD (cTDP) 55 W (45 - 120 W) 55 W (45 - 120 W) 55 W (45 - 120 W) 55 W (45 - 120 W)

Test AMD Ryzen AI MAX 390

Na chińskim forum Baidu pojawiły się zrzuty ekranu rzekomo przedstawiające wydajność próbki inżynieryjnej procesora AMD Ryzen AI MAX 300. Najprawdopodobniej jest to model Ryzen AI MAX 390 z grafiką Radeon 8050S, choć niektóre źródła sugerują, że może to być topowy wariant – Ryzen AI MAX+ PRO 395 z układem graficznym Radeon 8060S. Układ połączono z 128 GB szybkiej pamięci LPDDR5-8532.

Procesor uzyskał w benchmarku 3DMark Time Spy wynik 5571 punktów CPU Score i 10 106 punktów GPU Score. Drugie zdjęcie przedstawia benchmark, który nie jest szczególnie popularny na zachodzie.

Z ujawnionych informacji możemy wywnioskować kilka istotnych rzeczy. Szczególnie interesująco prezentuje się zintegrowana grafika, której osiągi dorównują karcie graficznej Radeon RX 7600 (przynajmniej w tym teście). To imponujące osiągnięcie, ponieważ dotychczas nie było tak wydajnej zintegrowanej grafiki. Co więcej, jednostka Ryzen AI MAX 300 wyróżnia się niższym poborem mocy – jej TDP można konfigurować w zakresie od 45 do 120 W.

Można zatem oczekiwać, że nowa “integra” mogłaby zastąpić karty graficzne z niższej półki. Jak będzie w praktyce? Tego dowiemy się po oficjalnej premierze procesorów i wydaniu pierwszych urządzeń. Producent zapowiadał, że dostępność laptopów i stacji roboczych z takimi układami planowana jest na pierwszy i drugi kwartał 2025 r.