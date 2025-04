Nowe wieści w sprawie TikToka. Donald Trump ustępuje, przynajmniej na razie

Donald Trump zdecydował. TikTok może jeszcze działać, ale przez ograniczony czas. Chińczycy nie są zadowoleni z negocjacji.

Popularna aplikacja społecznościowa TikTok należy do chińskiej firmy ByteDance. Władze Stanów Zjednoczonych mają w związku z tym spore obawy o prywatność danych użytkowników, w tym także milionów Amerykanów. Po początkowym planie na zamknięcie TikToka dla użytkowników z USA, który spotkał się z licznymi protestami, plan został zmieniony. Amerykanie chcą, żeby TikTok został sprzedany. Wyznaczono nawet ostateczną datę. Minęła, TikTok wciąż należy do Chińczyków, co dalej?

Zmiana terminu sprzedaży TikToka

W 2024 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił przepis zobowiązujący ByteDance do sprzedaży TikToka lub jego części odpowiedzialnej za działanie w Stanach. Pierwotny termin na finalizację operacji to 19 stycznia 2025 r. Ostatecznie do transakcji nie doszło, a Amerykanie próbowali nawet zamknąć chiński serwis.

Kolejna propozycja, już podczas prezydentury Donalda Trumpa, zakładała sprzedaż do 5 kwietnia. Znaleźli się nawet potencjalni chętni - w tym Oracle, Walmart, Amazon i inwestorzy związani z właścicielem serwisu OnlyFans. Znów nie doszło jednak do przejęcia TikToka przez nie-chińską firmę.

Teraz Donald Trump przedłużył termin działania TikToka w USA o kolejne 75 dni, dając czas na dokończenie negocjacji. Prezydent USA podkreślił przy tym, że jego celem nie jest zamknięcie TikToka, a amerykańskie władze ciężko pracują, aby uratować ten serwis, tak lubiany przez wielu Amerykanów.

Jest kolejny plan w sprawie TikToka

Transakcja kupna TikToka lub części jego akcji nie jest prosta. Firma ByteDance jest w końcu (jak wiele innych przedsiębiorstw w Państwie Środka) mocno związana z władzami Chin. Cały proceder ma zatem wydźwięk polityczny na linii Waszyngton-Pekin. Chiny uzależniają zgodę na sprzedaż TikToka od szerszych negocjacji handlowych z USA. Ich zdaniem żadna decyzja nie zapadnie w oderwaniu od negocjacji wysokości ceł, czy innych warunków wymiany handlowej między krajami. Ostatnio Trump podniósł cła na chińskie towary do 34 proc., co z pewnością nie pomaga w negocjacjach.

Plan Amerykanów wciąż zakłada utworzenie amerykańskiej firmy (zapewne pod kontrolą jednego z gigantów, jak choćby Amazon Jeffa Bezosa), która odpowiadałaby za działanie TikToka w ich kraju. Obecnie w USA z platformy korzysta około 70 mln użytkowników. Część osób zarabia na TikToku, ich liczbę również można wyrazić w milionach. ByteDance mogłoby zachować najwyżej 20 proc. udziałów w nowej spółce.