TikTok zostanie sprzedany? Padła propozycja przejęcia

Platforma Kick przedstawiła list intencyjny, w którym wyraziła zainteresowanie zakupem aplikacji TikTok. Propozycja ta jest związana z możliwością wprowadzenia zakazu działania TikToka na terenie Stanów Zjednoczonych.

TikTok to jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych na świecie, przyciągająca miliony użytkowników dzięki krótkim, kreatywnym filmom. Aplikacja oferuje szeroki wachlarz narzędzi, takich jak efekty wizualne, filtry i muzyka, co sprawia, że użytkownicy mogą tworzyć unikalne i angażujące treści. Dzięki swojemu dynamicznemu formatowi TikTok zyskał ogromną popularność wśród młodszych pokoleń, stając się nie tylko miejscem rozrywki, ale także platformą do promocji marek i trendów.

Aplikacja budzi jednak kontrowersje z powodu swojego chińskiego właściciela, firmy ByteDance, co wzbudza obawy o bezpieczeństwo danych użytkowników. W Stanach Zjednoczonych TikTok może zostać zakazany, jeśli ByteDance nie sprzeda amerykańskiego oddziału. O zakazie TikToka w Stanach Zjednoczonych mówiono od dłuższego czasu, ale teraz ta perspektywa jest coraz bliższa.

Kick chce kupić TikToka

Nakaz wywołał burzę w branży technologicznej, przyciągając uwagę wielu potencjalnych inwestorów.

Internetowy twórca MrBeast, znany z rekordowych projektów i największego kanału na YouTube, wyraził zainteresowanie wykupieniem amerykańskiego oddziału TikToka.

Zainteresowanie przejęciem platformy zgłosiła również streamingowa platforma Kick, która opublikowała w mediach społecznościowych pierwszą stronę listu intencyjnego, wyrażając chęć zakupu TikToka (proponowana kwota została zamazana).

Kick Streaming to platforma do streamingu na żywo, która szybko zyskuje popularność dzięki korzystnemu podziałowi przychodów i liberalnemu podejściu do twórców. Oferując atrakcyjne warunki finansowe, przyciąga zarówno profesjonalnych streamerów, jak i początkujących, szukających alternatywy dla większych platform.

Czy TikTok zostanie sprzedany?

Rząd Stanów Zjednoczonych postawił ultimatum: amerykański oddział TikToka musi zostać sprzedany, w przeciwnym razie aplikacja zostanie zakazana w kraju. Termin podjęcia ostatecznej decyzji wyznaczono na 19 stycznia 2025 r. Czasu pozostało niewiele, więc wkrótce dowiemy się, jak zakończy się sprawa.

Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku i aplikacja zostanie zakazana, użytkownicy będą mieli kilka sensownych alternatyw dla TikToka.

foto na wejście: Adobe Stock