Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2. Czego możemy się spodziewać?

Jak Cyberpunk 2077 odnajdzie się na Nintendo Switch 2? Pierwsi dziennikarze dostali szansę na przetestowanie tytułu. Stan nowej wersji gry napawa optymizmem.

Za nami szczegółowa prezentacja Nintendo Switch 2. Konsola oferuje znacznie lepsze możliwości, czego dowodem jest obecność nowego procesora NVIDII, który ma gwarantować aż 10-krotnie lepszą wydajność niż chip z pierwszego “pstryczka”. O szczegółach technicznych Nintendo Switch 2 pisał Paweł Maziarz, a teraz przyjrzyjmy się nadchodzącym grom, a konkretnie to jednej z nich.

Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2

Jak Cyberpunk 2077 poradzi sobie na nowej platformie? Polskie studio poinformowało na platformie X, że wydajność gry jest nieustannie poprawiania. Ambicją twórców są dwa tryby graficzne. Studio celuje w “1080p w trybie zadokowanym i 720p w trybie ręcznym, przy 30-40 FPS”. Niuanse nie są jeszcze znane, ale zauważmy, że nowy układ graficzny w Nintendo Switch 2 został wyposażony w rdzenie RT, co otwiera furtkę do wsparcia ray tracingu oraz DLSS.

Pierwsi dziennikarze dostali już szanse sprawdzenia, jak Cyberpunk 2077 działa na Nintendo Switch 2. Niestety producent nie wyraził zgody na nagrywanie poprzez urządzenia zewnętrzne, więc poszczególnym dziennikarzom pozostało nagrywanie rozgrywki “z ręki”.

Premiera Nintendo Switch 2

Cyberpunk 2077 w wersji Ultimate Edition będzie jedną z gier dostępnych na premierę Nintendo Switch 2. Przypomnijmy, że konsola trafi na rynek 5 czerwca 2025 r. Ile kosztuje Nintendo Switch 2 w Polsce? Cena to ok. 2200 zł. Czekacie na Nintendo Switch 2? Klasycznie zachęcamy do oddania głosu w sondzie.