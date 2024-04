Doskonali kompani do auta. Na każdą trasę

Wyruszasz w dłuższą podróż? A może na co dzień pokonujesz samochodem tylko kilka kilometrów, jeżdżąc wyłącznie w pobliżu domu? Bez względu na cel podróży i to, jak często podróżujesz autem – wideorejestrator to tzw. must-have dla każdego kierowcy.

Płatna współpraca z marką Xblitz

Xblitz właśnie wypuścił na rynek nową kamerę samochodową Xblitz S9 Duo oraz premierową Xblitz X4 WiFi. Będą one świetnym wyborem, spełnią absolutnie wszystkie oczekiwania.

Nie ma znaczenia, ile kilometrów dziennie pokonujesz samochodem. Wideorejestrator to urządzenie, które zawsze lepiej mieć, niż go nie mieć. Choć generalnie są to urządzenia, które montujemy na szybę, a później zapominamy o nich na długie miesiące - ich obecność gwarantuje większe poczucie bezpieczeństwa na drodze.

Wynika to przede wszystkim z faktu, iż dzięki wideorejestratorowi łatwiej będzie ci udowodnić niewinność w przypadku wystąpienia niechcianych sytuacji na drodze. Nagranie z kamery samochodowej zapisze się samo, kiedy urządzenie wykryje niepokojące zachowanie – wystarczy więc, że masz wideorejestrator na szybie i nic poza tym - możesz bezpiecznie podróżować, nie obawiając się o to, że w przypadku kolizji lub wypadku będzie ci trudno udowodnić swoją niewinność.

W gąszczu dziesiątek - lub nawet setek - różnych modeli kamer samochodowych niekiedy trudno znaleźć te, które będą mieć wszystkie niezbędne funkcje. Dlatego przyglądamy się dwóm nowym propozycjom od Xblitz. S9 Duo i X4 Wi-Fi to modele na każdą kieszeń, jednak charakteryzujące się wszystkim, czym powinny dysponować najlepsze wideorejestratory. To must-have dla każdego kierowcy.

Xblitz S9 Duo – wideorejestrator z kamerą wsteczną

Funkcjonalność i wysoka jakość wykonania – tymi słowami Xblitz określa ten nowy model. Nie w tym ani trochę przesady, bowiem S9 Duo to model z kamerą wsteczną, która znacznie zwiększa użyteczność wideorejestratora. W kontekście jakości wykonania natomiast – producent zadbał tutaj o każdy detal urządzenia - konstrukcję wzmacniają aluminiowe elementy, w związku z czym nie można oprzeć się wrażeniu, że to kamera do samochodu z wyższej półki - a do tego w atrakcyjnej cenie.

Dla kogo jednak jest Xblitz S9 Duo? Trudno nie zauważyć, że obecność tylnej kamery jest swego rodzaju ukłonem dla osób, które często podróżują po mieście. Nagrywająca w rozdzielczości HD (1280x720 px) kamera wsteczna sprawdzi się doskonale jako pomocnik podczas parkowania, a ponadto będzie prowadzić ciągłe nagrywanie w trakcie jazdy. Wszystko, co będzie się dziać za twoim samochodem – na pewno zostanie zarejestrowane – a nie ukrywajmy, w mieście nie trudno o zagapienie się i najechanie na tylny zderzak samochodu.

S9 Duo ma również wszystko to, czego można wymagać od najlepszych kamer samochodowych – przede wszystkim nagrywa w bardzo wysokiej rozdzielczości 2K (2304x1296 px) i pozwala nagrywać w pętli. Nie musisz obawiać się o zapełnienie karty pamięci. Starsze nagrania, na których nie nagrano żadnej awaryjnej sytuacji, będą nadpisywane, w związku z czym wideorejestrator może pracować bez przerwy na wymianę karty – nawet na długich trasach.

Naturalnie w Xblitz S9 Duo nie mogło zabraknąć G-sensora. Jaka jest jego rola? Otóż jest to czujnik, który ma za zadanie wykrywać nagłe przyspieszenia lub hamowania, które zwykle mają miejsce podczas kolizji. Kiedy G-sensor wykryje takie zachowanie, natychmiast zabezpieczy nagranie i pozostawi go w pamięci, aby mieć dowód dla policji lub ubezpieczyciela. Nie sposób nie wspomnieć też o zabezpieczeniu dla samochodu, jakie gwarantuje S9 Duo w momencie, kiedy auto stoi na parkingu i nie znajduje się w ruchu. Tryb parkingowy pozwala nagrywać obraz do momentu rozładowania wbudowanej baterii o pojemności 200 mAh, więc każde niepokojące zdarzenie wokół auta zostanie nagrane.

Wracając jednak do parametrów bardziej “technicznych”, a więc jakości nagrywania – wspomniana rozdzielczość 2K i HD (dla kamery tylnej) i klatkażu 30 kl./s to wartości jak najbardziej spełniające oczekiwania większości użytkowników. Warto jednak wspomnieć tez o szerokim kącie widzenia, który w S9 Duo wynosi aż 170 stopni (z przodu) i 120 stopni (z tyłu).

Za poprawę jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych odpowiada natomiast WDR, czyli funkcja gwarantująca zrównoważony obraz w warunkach nadmiernego naświetlenia lub braku światła. Sam obraz wyświetlany jest natomiast na dużym i czytelnym wyświetlaczu IPS o przekątnej 3”, zaś wbudowany w S9 Duo procesor GPCV2178A gwarantuje płynną obsługę.



Xblitz S9 Duo - zawartość opakwoania

Xblitz S9 Duo jest bardzo dobrym wideorejestratorem dla osób, które podróżują głównie po mieście, ale też często wyjeżdżają w trasy. To bardzo uniwersalny sprzęt, który łatwo można zamontować, a jego konfiguracja jest banalnie prosta. Ponadto dzięki modułowi Wi-Fi kamera wspiera sterowanie przez telefon, dzięki czemu możesz mieć jeszcze większą kontrolę nad urządzeniem.

Mały wideorejestrator o olbrzymich możliwościach - Xblitz X4 Wi-Fi

Wspomniana wcześniej kamera S9 Duo to model spełniający każde potrzeby, jednak charakteryzujący się stosunkowo dużym wyświetlaczem. Bynajmniej nie jest to wada, jednak preferencje kierowców są różne - niektórym nie przeszkadzają zamontowane na szybie dodatkowe urządzenia, inni zaś wolą minimalistyczne rozwiązania, których właściwie nie widać na szybie. Właśnie taki jest wideorejestrator Xblitz X4 Wi-Fi.

Rozmiar i forma to generalnie jedna z największych różnic pomiędzy obiema kamerami, no bo – nie ukrywajmy – trudno wymyślić koło na nowo – skoro technologie Xblitz sprawdzają się - warto, aby w każdym modelu był dostęp do tych samych rozwiązań. Nie dziwi więc, że mniejsza X4 Wi-Fi nagrywa obraz w wysokiej jakości (również po zmroku i trudnych warunkach oświetleniowych) - identycznie jak S9 Duo.

Xblitz X4 Wi-Fi jest jednak na tyle interesującym modelem, że w tak niewielkiej konstrukcji znalazło się miejsce na naprawdę potężne podzespoły. Przede wszystkim mowa o obiektywie gwarantującym wysoką rozdzielczość nagrywania - aż 2,5K (1440p) przy 30 kl./s. Obraz rejestruje szerokie pole widzenia, bowiem aż 150 stopni, czyli wystarczająco dużo, aby ująć na nagraniu wszystkie pasy jezdni oraz pobocze.

Na filmie z X4 Wi-Fi nie będzie jakichkolwiek martwych stref, a każdy szczegół będzie doskonale widoczny. Dodatkowo nie brakuje tutaj technologii WDR, która pozwoli niwelować różnice w jasnościach na nagraniu. Oznacza to, że na nagraniu nie będziesz widzieć zaciemnień i prześwietleń, które zwykle stanowią największą przeszkodę dla skutecznego odczytania m.in. tablic rejestracyjnych.

Mniejsza (bo z wyświetlaczem o przekątnej 1,5”) w porównaniu z S9 Duo kamera X4 Wi-Fi również dysponuje czujnikiem G-sensor, którego nie trzeba ponownie omawiać. Dzięki niemu urządzenie zapisze film z incydentu na drodze, kiedy wyczuje niepokojące zachowanie samochodu. Reszta nagrania jest naturalnie rejestrowana w pętli, więc nie musisz obawiać się o przypadkowe zapełnienie karty SD.



Xblitz X4 Wi-Fi - zawartość opakowania

Xblitz X4 Wi-Fi jest ponadto kompatybilna z zasilaczem R6 Power, który jest sprzedawany osobno, jednak jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć ciągły monitoring samochodu. Dzięki temu niewielkiemu i łatwemu w podłączeniu dodatkowi będziesz mógł nagrywać np. obraz bez przerwy, kiedy samochód stoi na parkingu. Warto też dodać, że wspomniany wideorejestrator ma wbudowany moduł Wi-Fi, a więc można wygodnie sterować nim z aplikacji mobilnej.

Który wideorejestrator lepiej wybrać?

To oczywiście kwestia gustu. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ma dla ciebie znaczenie wygląd wideorejestratora. I jeśli tak – to którą formę preferujesz - niewielką konstrukcję, której właściwie nie widać po montażu, czy jednak wolisz mieć większy ekran.

Drugim aspektem jest to, czy potrzebujesz nagrywać obraz z tyłu samochodu. Jeśli tak - odpowiedź jest oczywista – S9 Duo jest doskonałym wyborem. Jeśli jednak wystarczy ci wysokiej jakości nagranie tego, co dzieje się przed autem, X4 Wi-Fi sprawdzi się doskonale, bo ma odrobinę większą rozdzielczość nagrywania w porównaniu z podwójnym wideorejestratorem S9 Duo. Poza tym – nie ma co ukrywać - pozostałe funkcjonalności obu kamer są właściwie identyczne, więc nie można mówić o jakichkolwiek kompromisach w przypadku jednej czy drugiej kamery.

Kup ze zniżką

Dla czytelników benchmark.pl mamy rabat, obie kamerki można kupić o 15% taniej. Wystarczy posłużyć się kodem rabotowym "benchmark15" przy zakupie. Kod jest ważny do 31 maja 2024 r.

Płatna współpraca z marką Xblitz