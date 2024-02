70mai A500S Dash Cam Pro Plus+ to jeden z najlepszych wideorejestratorów dostępnych na rynku. Teraz można go kupić w dużo niższej cenie (i to z dodatkową kamerą wsteczną RC06).

Wybór dobrego wideorejestratora nie jest łatwym zadaniem. Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować model 70mai A500S Dash Cam Pro Plus+ z kamerą wsteczną RC06, który zaskoczył nas świetnym stosunkiem ceny do możliwości – obecnie to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych kamer samochodowych na naszym rynku.

Jeden z najlepszych wideorejestratorów

70mai A500S Dash Cam Pro Plus+oferuje bardzo dobrą jakość nagrań w rozdzielczości 1944p (tylna kamerka RC06 radzi sobie słabiej, a nagrania w nocy wypadają zauważalnie gorzej). Kamerka ma wbudowany GPS i zapisuje historię trasy.

Użytkownicy docenią sterowanie za pomocą telefonu przez Wi-Fi, a urządzeni z polskiej dystrybucji oferuje komunikaty głosowe po polsku. Dodatkowym atutem jest 24-godzinny aktywny tryb parkingowy, który aktywuje się po wykryciu wstrząsu.

Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami, odsyłamy do naszego testu z dokładnym opisem funkcji i przykładowymi nagraniami z kamerki przedniej i tylnej.

Promocja na wideorejestrator 70mai A500S Pro Plus+

Jeśli zastanawialiście się nad zakupem urządzenia, teraz jest do tego bardzo dobra okazja. W sklepie Empik pojawiła się ciekawa promocja, która pozwala zakupić wideorejestrator 70mai A500S Pro Plus+ z dodatkową kamerą wsteczną RC06 w cenie 375,30 zł. Normalna cena w sklepach za taki zestaw często wynosi około 460 – 490 zł, a w ostatnich promocjach dało się go dorwać za 399 zł.

Jak uzyskać niższą cenę? Ważne żeby urządzenie kupić przez aplikację Empik – w takim przypadku będzie ono dostępne za 385,30 zł. Cenę można dodatkowo obniżyć o 10 zł za pomocą kodu rabatowego APP10 (sklep przygotował 20 000 takich kodów rabatowych, więc warto się pospieszyć). Link do promocji znajdziecie tutaj:

Źródło: Empik

