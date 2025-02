Chcesz kupić GeForce RTX 5090? Możesz czekać miesiącami

Karta graficzna GeForce RTX 5090 to marzenie wielu graczy. Zainteresowani zakupem mogą jednak mieć problem - zapasy sprzętu wyprzedały się w mgnieniu oka, a kolejne dostawy spodziewane są dopiero za kilka tygodni.

Karta graficzna GeForce RTX 5090 stała się nowym hitem w topowym segmencie wydajnościowym. Sprzęt dominuje w rankingach wydajności, a konkurencja jak na razie nie planuje odpowiedzi. Wszystko to sprawia, że zainteresowanie kartą jest ogromne. I to mimo sporych cen - najtańsze modele kosztują 10 tys. zł, a lepsze wersje zostały wycenione na 13-14 tys. zł.

Nic dziwnego, że podczas premiery sklepowe zapasy rozeszły się w mgnieniu oka. Sklep OverclockersUK informował, że “ze względu na niezwykle wysoki popyt i ograniczoną liczbę sztuk, wszystkie karty serii 50 sprzedały się wkrótce po premierze, a niektóre zamówienia przedpremierowe przyjęto w ograniczonych ilościach”. Sklep Newegg z kolei ujawnił, że większość kart RTX 5090 została wyprzedana w zaledwie 5 minut, a po 20 minutach wirtualne półki były już całkowicie puste.

Jeśli też planujecie zakup topowego GeForce’a i liczycie na szybkie zdobycie karty z kolejnych dostaw, niestety musimy Was zmartwić.

Kiedy będzie dostępny GeForce RTX 5090?

Nie jest tajemnicą, że dostawy kart GeForce RTX 5090 są bardzo ograniczone, podczas gdy popyt pozostaje wysoki. W takiej sytuacji karty szybko znikają ze sklepów, a zainteresowani zakupem muszą czekać na kolejne dostawy. Niestety, oczekiwanie na dostępność sprzętu może "trochę" potrwać.

Brytyjski sklep OverclockersUK zdradził, że kolejne dostawy kart GeForce RTX 5090 spodziewane są w ciągu 3-16 tygodni. Może więc się okazać, że na zakup karty trzeba będzie poczekać kilka miesięcy. Trochę lepiej to wygląda w przypadku karty GeForce RTX 5080 – tutaj sklep spodziewa się dostaw w terminie 2-6 tygodni.

Co więcej, kwestia dostaw kart pozostaje niejasna. Sklep nie planuje przyjmować zamówień przedpremierowych na żadną kartę z serii GeForce RTX 5000, dopóki nie uzyska większej pewności co do dostępności oraz nie zrealizuje wcześniej złożonych zamówień przedpremierowych.

Karty GeForce RTX 5090 w polskich sklepach

Sklepowe półki świecą pustkami, a na szybkie uzupełnienie zapasów nie ma co liczyć. Zapytałem w dużych sklepach z elektroniką o przewidywane dostawy kart graficznych. Komputronik, Media Expert i Morele.net nie posiadają informacji na temat daty ponownej dostępności GeForce RTX 5090. Klienci mogą jednak zapisać się na powiadomienia e-mail o dostępności. RTV Euro AGD nie ma wyszczególnionych kart w ofercie. Natomiast x-kom potwierdził, że niewielka dostawa kart powinna pojawić się w najbliższą środę.

Mimo zapowiadanych dostaw, zakup karty wcale nie jest taki pewny. Według naszych źródeł, w niektórych sklepach wciąż zalegają niezrealizowane zamówienia. Wysyłki będą realizowane w kolejności chronologicznej, więc początkowe dostawy posłużą do obsługi już złożonych zamówień.

Jeśli dopiero planujecie zakup karty GeForce RTX 5090, warto uzbroić się w cierpliwość – w takiej sytuacji zdobycie topowego sprzętu może zająć nawet kilka miesięcy.