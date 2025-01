Właśnie skończyłem testować GeForce RTX 5080 w wersji NVIDIA Founders Edition i jest to karta, która ma szansę zapisać się na kartach historii jako najmniej imponujący następca. Nie oznacza to jednak, że niczym pozytywnie mnie nie zaskoczyła!

3,6/5

Niespełna tydzień po premierowej recenzji GeForce RTX 5090, zatem flagowego modelu z rodziny Blackwell, przyszło mi testować kartę, która wzbudza jeszcze więcej kontrowersji. Ponownie seria 80 dostała mniejszy chip graficzny niż model flagowy, ale ten tym razem jeszcze bardziej przycięto, co oznacza, że mamy do czynienia z ewenementem w branży GPU i drugi najmocniejszy układ w hierarchii jest zaledwie połową flagowca. Oznacza to również, że przyrostów w specyfikacji względem karty, którą ma zastąpić, czyli GeForce RTX 4080 SUPER, mamy bardzo mało. Ale możliwe, że będzie to łakomy kąsek dla osób, które nadal posiadają GeForce RTX 3080 - dokładnie dziś to dla Was przeanalizuję.



To, że wygląda jak RTX 5090, nie oznacza, że jest równie szybka...

Co skrywa GeForce RTX 5080 Founders Edition?

Zacznijmy może właśnie od ustalenia oczekiwań - a te, w przypadku graczy, powinny być bardzo niskie, jeżeli przyjrzycie się tabelce poniżej. Nie zrozumcie mnie źle - po dwóch latach czekania na nową generację oczekiwałem znacznego wzrostu wydajności, ale od czasu ujawnienia specyfikacji, w tym w szczególności informacji o pozostaniu na procesie TSMC N4, rozpocząłem proces godzenia się ze smutną rzeczywistością. Jednocześnie jednak, aż do ostatniego przeprowadzonego testu, nie wykluczałem możliwości, iż zmiany w architekturze dadzą dużo większy zysk, niż sugeruje to sama specyfikacja…

Specyfikacja układu NVIDIA GeForce RTX 5080 na tle poprzednich generacji:

Model GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 4080

SUPER GeForce RTX 4080 GeForce RTX 3080 Generacja Blackwell

TSMC N4 - 5 nm Blackwell

TSMC N4 - 5 nm Ada Lovelace

TSMC N4 - 5 nm Ada Lovelace

TSMC N4 - 5 nm Ampere

Samsung 8 nm Układ graficzny GB202 GB203 AD103-400 AD103-300 GA102 Jednostki cieniujące 21 760 10 752 10 240 9728 8704 Jednostki teksturujące 680 336 320 304 272 Jednostki rasteryzujące 176 112 112 112 96 Rdzenie Tensor 680 (5. gen)

838 TFLOPS (INT8) 336 (5th gen)

450 TFLOPS (INT8) 320 (4th gen)

410 TFLOPS (INT8) 304 (4th gen)

390 TFLOPS (INT8) 272 (3rd gen)

238 TFLOPS (INT8) Jednostki RT 170 (4. gen)

317.5 TFLOPS 84 (4th gen)

170.6 TFLOPS 80 (3th gen)

119 TFLOPS 76 (3rd gen)

112.7 TFLOPS 68 (2nd gen)

58.1 TFLOPS Taktowanie rdzenia 2407 MHz 2617 MHz 2295 / 2550 MHz 2505/2805 MHz 1440/1710 MHz Moc obliczeniowa 104,8 TFLOPS FP32

104,8 TFLOPS FP16

104,8 TFLOPS INT32 56.3 TFLOPS FP32

56,3 TFLOPS FP16

56,3 TFLOPS INT32 52 TFLOPS FP32

52 TFLOPS FP16

26 TFLOPS INT32 48,7 TFLOPS FP32

48,7 TFLOPS FP16

24,4 TFLOPS INT32 34.1 TFLOPS FP32

34.1 TFLOPS FP16

17,0 TFLOPS INT32 Pamięć wideo 32 GB GDDR7 512-bit 16 GB GDDR7 256-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 10 GB GDDR6X 320-bit Taktowanie pamięci 28 000 MHz 30 000 MHz 23 000 MHz 22 400 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci 1792 GB/s 960 GB/s 736 GB/s 716,8 GB/s 760,3 GB/s TGP (zasilanie) 575 W

12+4 pin (4x8-pin) 360 W

12+4-pin (3x8-pin) 320 W

12+4-pin (3x8-pin) 320 W

12+4 pin (3x8-pin) 320 W

(1x12-pin) Enkoder/Dekoder 3 x NVENC (9th Gen)

2 x NVDEC (6th Gen) 2 x NVENC (9th Gen)

2 x NVDEC (6th Gen) 2 x NVENC (8th Gen)

1 x NVDEC (5th Gen) 2 x NVENC (8th Gen)

1 x NVDEC (5th Gen) 1 x NVENC (7th Gen)

1 x NVDEC (5th Gen) Pamieć podręczna L1: 21,3 MB

L2: 96 MB L1: 10,5 MB

L2: 64 MB L1: x 10 MB

L2: 64 MB L1: 9,5 MB

L2: 64 MB L1: 8,5 MB

L2: 5 MB Interfejs PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena $1999 $999 $999 $1199 $699

Kartę GeForce RTX 5080 Founders Edition, którą redakcja benchmark.pl otrzymała od NVIDII na potrzeby przeprowadzenia testów, wyposażono w identycznie wyglądający chłodzenia, co w przypadku RTX 5090, zatem o samym wyglądzie mocno rozwodzić się nie będę. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nie jest to ten sam układ chłodzenia - zmiany względem droższego modelu są dwie i to dosyć istotne. Przede wszystkim RTX 5080 nie posiada trójwymiarowej komory parowej (ani nawet zwyczajnej komory parowej) - tutaj ciepłowody wyprowadzono ze zwyczajnej miedzianej płyty kontaktowej. Druga zmiana to materiał termoprzewodzący - zrezygnowano z ciekłego metalu na rzecz klasycznej pasty termoprzewodzącej.



GeForce RTX 5080 Founders Edition posiada tak samo dwustronnie przelotowe chłodzenie, jak w przypadku RTX 5090 FE.

Oznacza to, że mimo identycznego wyglądu, karta będzie oferować zupełnie inne właściwości odprowadzania ciepła. Sprawiło to, że z jeszcze większym zainteresowaniem przeprowadziłem testy pod kątem kultury pracy oraz temperatur. Okazuje się, że mimo opisanych zmian, schłodzenie GPU, które pobiera o 200 W mniej energii, jest znacznie prostszym zadaniem. Jest bardzo cicho, a karta tylko w największym stresie przekracza 65°C na GPU i 75°C na pamięciach.



Radiator w modelach Founders Editon posiada wgłębienie, które ma zmniejszyć opory dla powietrza w miejscu, w którym jego przepływ jest mniejszy.

Wentylatory większość czasu obracają się z prędkością 1250 obrotów na minutę, a w tych bardziej wymagających grach, kiedy pobór energii faktycznie przekracza 300 W, potrafią się rozkręcić do 1400 RPM. Przekłada się to na odczyty głośności z metra na poziomie 32-35 dBm, zatem w moim przypadku praktycznie na poziomie głośności tła w dosyć cichym biurze.



Tak, jak w RTX 5090 tutaj również mamy trzy najnowsze złącza DisplayPort 2.1b, zdolne przesłać do 80 Gbps każdy.

Taki nadmiar wydajności chłodzenia (co dziwnie brzmi w kontekście dwuslotowego układu, ale w istocie tak dobre chłodzenie w tym roku zaprezentowała NVIDIA w modelach Founders Edition) pozwala kartę zaskakująco skutecznie podkręcać. Testowany przeze mnie egzemplarz udało się podkręcić o ponad 10% na GPU oraz o 1500 MHz na i tak wyjątkowo szybko taktowanych pamięciach GDDR7. Finalnie karta utrzymywała stabilnie boost na poziomie 3060 MHz (z chwilowymi skokami nawet powyżej 3160 MHz). W ramach podkręcania podniosłem też limit zasilania - ten można przesunąć w okolice 390 W, ale karta zdawała się być zupełnie niezainteresowana takim nadmiarem energii, zwykle tylko o 1-2% przekraczając fabryczny limit.



Złącze zasilania wyprowadzono pod kątem 45° i prostopadle do pleców karty.

Na czym testowałem RTX 5080?

Przy tak krótkim czasie pomiędzy testami kart można poniższy artykuł traktować jako rozwinięcie od strony testów tego, co pokazałem podczas premiery RTX 5090. Przypomnę zatem tylko, że testy prowadziłem na Windows 11 Pro w wersji 24H2 na sprzęcie, tak jak poniżej.



Nowe RTX Blackwell to również nowe złącze PCI-E 5.0.

3D Mark - Steel Nomad (DX12)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14311 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14178 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9234 [OC] NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 8735 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 8164 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 6727 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6701 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 5522 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5453 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4605

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14778 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14622 NVIDIA GeForce RTX 4090

ASUS Matrix Platinium 10417 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10219 [OC] NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 9715 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 9016 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 7573 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 6300 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6274 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 6150 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5286 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 5196 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4893 AMD Radeon RX 7900 GRE

AMD Ref. 4337 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 3785 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3261 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 3178

Karty z rodziny Blackwell wypadają zaskakująco dobrze w syntetycznych testach, co wykazał już RTX 5090, niemal o 50% wyprzedzając swego poprzednika. Ostatecznie nawet taka faworyzacja (albo może lepsze wykorzystanie potencjału nowej architektury?) nie pozwoliło RTX 5080 zbliżyć się do tego, co oferuje RTX 4090. Podkręcenie karty, jak widać, sprawia, że brakuje jej już bardzo niewiele, ale topowy układ Ada Lovelace pozostaje niewzruszony. Testy w grach są jeszcze mniej łaskawe dla nowego RTX 5080.

Jak nowy RTX 5080 radzi sobie w prawdziwych grach?

Tutaj ponownie podkreślę, iż moja nowa procedura została zaktualizowana tak, aby najwierniej oddać warunki, w jakich karty będą realnie używane, zatem z upscalingiem. Dzisiejsze gry wykorzystują techniki, takie jak śledzenie promieni, które zwyczajnie nie wyglądają dobrze, gdy za wygładzanie służy przestarzały TAA, a do tego jakość obrazu, jaką oferują nowoczesne techniki wspomagane przez AI, często wykracza poza to, co dostajemy w natywnym renderze (w szczególności na kartach NVIDII, gdy dodatkowo aktywujemy rekonstrukcję promieni).

Nie ma zatem sensu tracić czasu na testy w ustawieniach, których większość osób nawet nie zobaczy (jako że upscaling obecnie jest aktywowany automatycznie). Oczywiście takie podejście sprawia, że obraz na kartach różnych producentów różni się między sobą i te różnice będę ukazywać na porównaniach obrazu pod wykresami. Zupełnie inną kwestią są generatory klatek, których w poniższych testach NIE używałem - do nich przejdziemy w dalszej części recenzji. A teraz już bardziej nie przedłużając - oto wyniki:

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 106

85 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

74 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 70

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 66

58 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 54

48 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 51

44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 49

44 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 43

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 68

55 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 54

47 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 42

32 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 40

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 32

29 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 31

24 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 27

24 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 20

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra PT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 81

66 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 68

59 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 50

45 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 46

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 34

31 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 21

18 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 18

14 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 17

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra PT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 48

39 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 41

36 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 25

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 19

17 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 10

7 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 9

5 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 9

4 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 wykazał około 5% wzrostu wydajności względem wydanego rok wcześniej RTX 4080 SUPER. Jednocześnie przesiadając się z RTX 3080 uzyskamy nawet dwukrotnie wyższą płynność animacji. Zagadkowe było jednak zachowanie nowego RTX'a po aktywowaniu Path Tracingu. Tutaj w obu rozdzielczościach okazał się słabszy od RTX 4080 SUPER… Testy naturalnie powtarzałem, również po czystej instalacji sterowników, ale wyniki nie chciały wyjść inaczej. To jednak jedyny taki “wypadek w pracy”, jaki odnotowałem podczas testów. Jednocześnie i tak uzyskujemy nawet 150% przyrostu FPS względem RTX 3080, który z pełnym śledzeniem promieni nie radzi sobie zbyt dobrze, z uwagi na tylko 10 GB vRAM.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 121

97 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 103

85 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 76

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 62

52 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 61

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 53

45 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 49

42 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 74

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 60

53 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 45

40 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 42

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 35

31 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 35

30 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 30

26 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 28

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wydajność nowej karty w Avatarze ponownie nie zachwyca na tle karty, którą ma zastąpić. Dodatkowe 7% FPS trudno odnotować bez oprogramowania do pomiarów. Do wyników oferowanych przez RTX 4090 brakuje bardzo dużo, ale za to przesiadka z RTX 3080 będzie oznaczać wzrost wydajności o ponad 60%.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 116

93 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 89

72 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 79

63 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 74

60 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 64

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 63

52 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 57

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 48

40 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 84

67 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 68

54 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 59

48 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 55

46 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 47

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 46

39 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 41

35 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 80

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 65

53 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 55

44 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 51

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 42

35 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 13

12 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 13

10 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 11

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 38

32 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 30

24 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 28

23 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 23

20 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 6

5 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 5

5 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 5

4 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong to kolejna gra, która najlepiej prezentuje się po aktywowaniu pełnego śledzenia promieni, o czym można zapomnieć na RTX 3080 (oraz na Radeonach). Nowy RTX 5080 sprawuje się tutaj ponownie o 7% lepiej od tak samo wycenionego RTX 4080 SUPER. W zwyczajnej rasteryzacji, gdy za oświetlenie odpowiada Lumen, przesiadka z RTX 3080 to ponownie około 66% wzrostu wydajności.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 146

106 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 130

88 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 105

74 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 99

69 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 83

63 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 67

55 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 59

49 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 47

39 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 90

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 72

56 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 58

48 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 52

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 44

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 36

30 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 31

26 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 24

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 104

72 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 85

62 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 71

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 66

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 55

44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 35

29 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 33

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 29

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 61

48 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 46

37 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 37

31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 35

29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 27

23 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 16

13 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 14

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk w QHD zaoferował sztampowe na tym etapie 7% wzrostu wydajności, ale w 4K nowy RTX 5080 wyprzedza 4080 SUPER o prawie 12%, co nawet da się odczuć, jako że zbliżamy się do magicznej bariery 60 FPS. Starszy RTX 3080 zdecydowanie nie ogarnia takiej ilości śledzenia promieni i w tym przypadku wydajność powiększymy ponad dwukrotnie, niezależnie od rozdzielczości. Jeżeli będziemy trzymać się rozdzielczości QHD, to na nowym RTX'ie będzie można bardzo przyjemnie pograć z Path Tracingiem i jeszcze zostanie zapas wydajności do aktywowania generatora klatek. To też kolejna gra, która znacznie lepiej wygląda na kartach graficznych NVIDIA, zwłaszcza teraz, gdy DLSS 4 poprawia działanie rekonstrukcji promieni.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 230

132 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 192

123 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 155

108 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 152

103 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 140

91 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 131

96 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 123

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

85 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

2160p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 166

128 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 128

94 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 109

81 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 99

75 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 87

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 82

66 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 81

70 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 72

51 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wyścigi Formuły 1 dopiero w 4K zaoferowały odczuwalny wzrost wydajności względem RTX 4080 SUPER. Tutaj też przyrosty po przesiadce z RTX 3080 nie będą porywające - około 30% więcej FPS zdecydowanie da się odczuć, ale też liczyłbym na więcej.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Hogwart's Legacy - Hogsmeade nocą

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 71

46 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 61

32 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 56

39 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 52

29 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 48

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 45

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 41

28 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X Gra się wyłącza Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Po ostatniej aktualizacji Dziedzictwo Hogwartu znacznie bardziej obciąża procesor, co nieco wypłaszcza wyniki w moim miejscu testowym. Niemniej zysk jest - przynajmniej w 4K - około 8% więcej FPS. W praktyce jednak tylko na RTX 4090 i 5090 nie będzie potrzeby podnoszenia poziomu upscalowania, jeżeli chcemy grać z aktywną rekonstrukcją promieni, aby uzyskać najwyższy poziom jakości obrazu.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 191

131 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 161

117 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 143

104 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 125

93 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 116

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 111

98 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 99

85 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

76 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

2160p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 152

113 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

92 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 93

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 80

61 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 81

72 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 65

58 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 66

50 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon zaskakuje przyrostami na nowej architekturze i RTX 5080 wypada tym razem dokładnie w połowie drogi pomiędzy RTX 4080 SUPER a RTX 4090. To taki rodzaj przyrostu wydajności, jaki w przypływie łaskawości zaakceptowałbym dla karty nowej generacji, ale niestety te pomiary to jedynie wyjątek od reguły, którą pewnie już dostrzegacie. Przy okazji tutaj też przeskok z RTX 3080 nadal zaoferowałby całkiem sporo - około 50% więcej FPS. Gdybyśmy takiego RTX 4080 dostali te 2 lata temu, to prawie byłby wart ówczesnej wyceny na poziomie $1199…



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Indiana Jones i Wielki Krąg - Watykan

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Max,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 187

147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 183

146 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 175

140 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 161

136 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 153

119 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 144

123 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 134

113 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 121

95 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Watykan

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Max,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 168

140 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 144

125 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 133

116 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 118

102 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 108

84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 104

87 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 92

77 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 89

80 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Testy w Indiana Jones na dwóch topowych kartach były limitowane przez procesor, który dosłownie stale był obciążony w 100%... Niemniej udało się uzyskać prawie 10% przyrostu względem RTX 4080 SUPER w QHD i ponad 12% w UHD. To też gra, w którą będzie można pograć na najwyższych ustawieniach, jeżeli przesiądziemy się z RTX 3080 (albo dowolnego Radeona), jako że aktywacja Path Tracingu wymaga w tym przypadku posiadania karty graficznej RTX oraz minimum 12 GB vRAM.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 127

90 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

87 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 116

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 113

83 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 98

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 97

65 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 88

74 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 71

44 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 111

76 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 97

68 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 84

49 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 80

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 69

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 67

43 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 60

53 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 53

42 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Druga część Stalkera to powrót to marnych kilku procent przyrostu, względem tak samo wycenionej karty Ada Lovelace. Co gorsza, odnotowałem też nieco niższe wartości w percentylu pomiarów, co w efekcie sprawia, że w sumie na RTX 4080 SUPER grało się ogólnie przyjemniej… Tutaj przesiadka z RTX 3080 przełoży się na około 60% wyższy FPS, niezależnie od tego, którą z nowszych “osiemdziesiątek” wybierzemy.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 231

199 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 208

184 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 189

172 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 176

162 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 154

142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 147

134 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 137

127 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 116

106 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 165

150 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 136

126 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 118

110 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 104

98 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 100

95 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 87

82 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 85

80 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 71

67 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Space Marine nie wykazało niemal żadnego wzrostu wydajności w QHD, co może wynikać z dobijania do limitu możliwości CPU. W 4K sytuacja wygląda lepiej i mamy ponad 13% przyrostu. Tutaj też przesiadka z RTX 3080 zaowocuje pokaźnym wzrostem na poziomie 67% wyższego FPS.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 127

86 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

79 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 79

62 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 77

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 65

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 64

55 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 60

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 51

40 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 84

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 67

55 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 45

39 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 42

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 37

32 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 36

33 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 32

28 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X Gra się wyłącza Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 85

61 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

58 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 55

46 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 45

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 33

30 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 31

26 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 23

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 56

48 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47

40 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 31

27 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 24

22 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 18

16 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 14

7 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X Gra się wyłącza Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Gwiezdne Wojny, którymi kończymy testy gier AAA, idealnie wpisują się w średnią wszystkich testów - około 7% przewagi nad GeForce RTX 4080 SUPER w przypadku każdej rozdzielczości oraz tak samo po aktywowaniu Path Tracingu. Co ciekawe, to pełne śledzenie promieni działa też na RTX 3080, ale w tym przypadku silnik już mocno redukuje jakość tekstu z uwagi na zbyt mało vRAM. Przez to gra na starym RTX'ie wygląda wtedy znacznie gorzej niż na podobnie szybkim Radeonie RX 7900XTX, a w 4K w sumie wszystkim tym kartom brakuje już sił, aby mierzyć się z nowszymi RTX’ami. Ta gra to również wyśmienity przykład tego, ile zyskujemy na jakości obrazu, wybierając kartę graficzną ze wsparciem dla DLSS (nie tylko pod względem upscalingu, ale również za sprawą rekonstrukcji promieni).



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 630

242 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 563

231 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 460

190 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 457

237 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 450

199 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 389

229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 379

189 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 321

149 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W przypadku gry Counter-Strike 2 nie odnotowałem żadnego wzrostu wydajności. Sprawdzić chciałem też, tak jak ostatnio, Fortnite, ale tutaj akurat mój RTX 5080 odmówił posłuszeństwa przy próbie odpalenia gry w DX11 na ustawieniach epickich z DLSS w trybie Jakość. Ustawienia niskie działały w porządku, ale przejście na wysokie każdorazowo wyrzuca grę do pulpitu. Problem ten nie tylko nie występuje na tym samym sterowniku z RTX 5090, ale też nie napotkali go inni testerzy, z którymi się kontaktowałem, co oznacza, że najpewniej inny czynnik w mojej platformie się tutaj wykłada. Tak czy owak tych wyników nie jestem w stanie na teraz zaprezentować.

GeForce RTX 5080 wyprzedza GeForce RTX 4080 SUPER o średnio 7% - istne szaleństwo!

Podsumowując wszystkie testy, uzyskałem względem RTX 4080 SUPER 6% przyrostu w QHD, 9% w UHD oraz 7% z aktywnym Path Tracingiem, niezależnie od wybranej rozdzielczości. Wydajność po przesiadce z GeForce RTX 3080 wzrosła o już bardziej imponujące 60% w QHD i 70% w UHD, a do tego w końcu realne stało się granie z Path Tracingiem. W tym drugim przypadku, osób które “przesiedziały” serię RTX 4000, nowe Blackwelle z pewnością wywołały ogromny zawód (bo zasadniczo od 2 lat mogły się one cieszyć taką samą wydajnością, jaką teraz pokazały nowe karty…), ale też trudno polecić dalsze czekanie, w sytuacji gdy RTX 3080 realnie już przestaje spełniać ich raczej wysokie oczekiwania (zwłaszcza z uwagi na tylko 10 GB vRAM).

Ile wart jest nowy generator klatek w przypadku RTX 5080?

Wzrost wydajności po przejściu z GeForce RTX 3000 na nowe karty Blackwell to również dostęp do nowego generatora wieloklatek (promocja jak w Żabce - generujesz jedną, a trzy kolejne gratis!). Ten dodatek implementowany w wybranych grach pozwala karcie generować więcej FPS niż wykonane na podstawie wytycznych silnika gry. Pisałem o tym sporo przy poprzedniej recenzji, ale dla formalności powtórzę. Zasada działania jest tutaj prosta - karta po otrzymaniu klatki do wyświetlenia analizuje też informacje o kolejnej klatce i na podstawie takiego kompletu danych, w oczekiwaniu na wyrenderowanie kolejnej klatki, wytwarza w dodatkowych rdzeniach Tensor klatki pośrednie. W przeciwieństwie do kart z serii 4000, nowe RTXy mają na tyle wydajne Tensory, aby generować nawet trzy takie pośrednie klatki i całość idealnie rozkładać w czasie.



Tak wygląda generowanie klatek w teorii - generator aproksymuje to, co wyrenderowałby silnik gry, gdyby pozwoliła na to wydajność naszego sprzętu - nie ma tu mowy o przewidywaniu przyszłości.

Te klatki nie wpływają na zwiększenie responsywności gry, jako że ta cały czas reaguje na nasze poczynania w interwałach nadsyłania klatek tworzonych tylko przez silnik gry. Co więcej, takie dodatkowe obliczenia nieco obniżają bazową ilość FPS, co wręcz zwiększa opóźnienia, podobnie jak oczekiwanie na informacje o następnej klatce. Dostajemy zatem obraz znacznie płynniejszy dla oka, ale nieco mniej responsywny dla ręki. O ile mniej responsywny? To zależy od wyjściowego FPS.

Pomiar opóźnień i płynności z generatorem wieloklatek (DLSS MFG) - Cyberpunk 2077

NVIDIA GeForce RTX 5080 - QHD, RT Overdrive (Path Tracing)

DLSS/Reflex OFF 40 FPS

113 ms DLAA 39 FPS

51 ms DLAA + FGx2 70 FPS

61 ms DLSS Jakość 68 FPS

33 ms DLSS Jakość + FGx2 123 FPS

40 ms DLSS Jakość + FGx3 175 FPS

42 ms DLSS Jakość + FGx4 222 FPS

45 ms DLSS Balans 81 FPS

29 ms DLSS Balans + FGx2 144 FPS

36 ms DLSS Balans + FGx3 204 FPS

38 ms DLSS Balans + FGx4 256 FPS

40 ms DLSS Wydajnosć 98 FPS

27 ms DLSS Wydajnosć + FGx2 169 FPS

32 ms DLSS Wydajnosć + FGx3 236 FPS

34 ms DLSS Wydajnosć + FGx4 295 FPS

36 ms DLSS Ultra Wydajność 140 FPS

23 ms DLSS Ultra Wydajność + FGx2 220 FPS

27 ms DLSS Ultra Wydajność + FGx3 304 FPS

29 ms DLSS Ultra Wydajność + FGx4 375 FPS

30 ms Legenda / / płynność [FPS]

/ / opóźnienia [ms]

Aktywacja generatora przy 30 FPS będzie bardzo dobrze wyczuwalna nawet na padzie, ale już przy 90 FPS, które generator może podnieść nawet do poziomu ponad 300 FPS, większość graczy nie odnotuje wzrostu opóźnień. Zapytacie, po cóż 300 FPS w Cyberpunku z Path Tracingiem? Otóż taka płynność idealnie koresponduje z najnowszymi monitorami OLED QHD 360-480 Hz, które są w stanie bardzo dosadnie wykazać przewagę, jaką w grach daje generator klatek, zwłaszcza że nawet z jego użyciem karty NVIDII oferują bardzo zbliżone opóźnienia do kart konkurencji bez generatorów. Biorąc pod uwagę, że większość graczy do komfortowego grania na myszce i klawiaturze wymaga opóźnień na poziomie 35 ms, to nowy DLSS MFG sprawdza się wyśmienicie - przynajmniej w sporej części gier.







Po lewej klatka z silnika gry, po prawej ta z generatora.

Zwiększone opóźnienia z pewnością nie będą radować graczy kompetytywnych, ale też w grach dla pojedynczego gracza trzeba nastawić się na pewne kompromisy - głównie od strony jakości obrazu, jako że ten generowany przez Tensory praktycznie nigdy nie jest wolny od wad. Fakt, że podczas normalnej gry zwykle ciężko te problemy wyłapać, ale jednak są one obecne. Przykładowo DLSS MFG nadal nie potrafi pominąć podczas interpolacji interfejsu gry, przez co ten często ujawnia przeróżne artefakty. Prawda jednak jest taka, że gdy mamy monitor, to zysk płynności znacznie przysłania straty w responsywności. Jedynie gry e-sportowe raczej lepiej wychodzą bez takich upłynniaczy.

Porównanie opóźnień - obraz natywny vs DLSS 4 FGx4 vs FSR

Nowy RTX 5080 zabłysnął w niektórych zastosowaniach kreatywnych

O ile czystej wydajności dotyczącej renderowania nowy RTX 5080 nie ma szczególnie więcej od swojego poprzednika i zwykle mocno traci względem RTX 4090 (który też zyskuje na dodatkowych 8 GB vRAM), tak są dwa obszary, w których nowe karty oparte o NVIDIA Blackwell wyraźnie błyszczą. Mowa o edycji wideo oraz pracy z AI. W tym pierwszym przypadku sprawa jest prosta - nowe karty posiadają dodatkowy dekoder oraz sprzętowe wsparcie dla popularnych w branży formatów 10 bit z kompresją chromatyczną 4:2:2. To sprawia, że praca z dużymi materiałami nawet bez proxy jest bardzo płynna.

PugetBench for Creators - DaVinci Resolve 19.1.1.5

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition

Overall: 12 717

121

204

134 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition

Overall: 11 708

107

127

109 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition

Overall: 11 465

104

144

126 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition

Overall: 10 622

99

105

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus X3

Overall: 10 113

92

93

103 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD

Overall: 9135

85

89

55 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X

Overall: 8194

51

87

88 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref.

Overall: 8176

88

74

50 LEGENDA: RAW

Efekty GPU

Efekty AI

W drugim przypadku mamy gruntowne zmiany w architekturze, za sprawą których karty Blackwell potrafią wykonywać 2x szybciej obliczenia na liczbach całkowitych, a w przypadku tych wymagających zmiennoprzecinkowej precyzji doszła obsługa precyzji 4-bitowej, co również nawet dwukrotnie przyspiesza takie zadania, jak generowanie obrazów z pomocą AI.

Procyon - LLM

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 6296

6821

6695 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 5238

5317

5072 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 4625

4870

4681 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 4423

4155

3843 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus X3 3923

3581

3399 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 3661

3462

3303 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 2343

2468

2297 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 2097

2194

2034 LEGENDA: PHI

Mistral

LLama 3.1

Procyon AI Generation

[sekuny], mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition

1,03

7,43

0,61

NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition

1,43

9,41

0,75

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD

3,13

25,30

N/D

LEGENDA: SD FP16

SD-XL FP16

SD INT8

Zatem w tych dwóch przypadkach można śmiało powiedzieć, że nowy RTX 5080 jest dużo bardziej opłacalnym wyborem niż GeForce RTX 4090. Z tym tylko zastrzeżeniem, że 16 GB vRAM może nas limitować do średniego rozmiaru projektów oraz mniejszych modeli AI. Jeżeli chcemy pełnego pakietu korzyści, to trzeba niestety się zaopatrzyć w GeForce RTX 5090. Pozostałe testy również stawiają flagowy model znacznie powyżej tego, co da się wykrzesać z RTX 5080.

Blender 4.3.1

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 7424

3922

3690 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 5602

2706

2803 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 4370

2335

2237 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 4339

2109

2181 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus X3 3492

1747

1809 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 2101

1324

1183 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 2092

1151

987 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 1839

984

853 LEGENDA: Monster

Junkshop

Classroom

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 283 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 224 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 205 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 183 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 181 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 175 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 161 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 152 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 150 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 120 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 108 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 102 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 96 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 73 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 58

SPECviewperf 2020 - Catia-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 140 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 126 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 104 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 85 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 74 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 54 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

SPECviewperf 2020 - Creo-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 206 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 187 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 147 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 140 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 133 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 120 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 114 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 113 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 108 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 107 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 104 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 101 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 91

SPECviewperf 2020 - Energy-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 90 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 84 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 67 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 65 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 54 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 51 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 48 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 46 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 38 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 28 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 25

SPECviewperf 2020 - Maya-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 682 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 562 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 533 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 489 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 477 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 454 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 418 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 388 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 380 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 362 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 346 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 305 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 299 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 272 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 249

SPECviewperf 2020 - Medical-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 100 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 79 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 62 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 45 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 42 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 37 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 31 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 24 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 23 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15

SPECviewperf 2020 - Solidworks-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 412 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 329 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 316 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 297 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 265 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 253 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 213 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 208 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 195 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 178 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 177 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 160 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 123

Ile prądu potrzebuje RTX 5080?

Testując nowego RTX’a miałem cały czas wrażenie, jakby coś go blokowało - w wielu grach, zwłaszcza w QHD, nawet przy pozornie 98-100% użycia GPU, pobór energii utrzymywał się poniżej 300 W. Tylko kilka tytułów ogrywanych w 4K zmusiło kartę do przekroczenia tej bariery. Ogólnie jednak pobór energii wzrósł niewiele - w zasadzie o tyle, o ile wzrosła wydajność samej karty…

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 290 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 303 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 305 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 344 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 350 [PC] NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 360 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 375 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 562

Pomiar poboru energii podczas renderu [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 202 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 215 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 217 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 269 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 293 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 335 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 387

Pomiar poboru energii w spoczynku [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 15 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 15 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 16 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 16 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 28



Jeżeli nasz zasilacz nie posiada jeszcze nowoczesnych złączy 12V 2x6-pin, to możemy skorzystać z dołączonego adaptera - ten jest znacznie wyższej jakości niż w poprzednich generacjach kart Founders Edition.

Czy warto kupić GeForce RTX 5080?

Jeżeli spojrzymy wstecz na premierowe testy GeForce RTX 4080, to zwykle spotkamy się z opiniami, że nie był to dobry produkt. Wtedy dostaliśmy o około 30% niższą wydajność w o 25% niższej cenie od modelu flagowego (RTX 4090). Tym razem NVIDIA podniosła cenę flagowca, jednocześnie obniżając cenę nowej osiemdziesiątki, ale też rozstrzał wydajności między nimi zwiększył się w bardzo podobny sposób… Innymi słowy nadal zakup droższego modelu okazuje się być opłacalniejszym wyborem, co fachowo po angielsku określa się terminem upsellingu, zatem tworzenia sytuacji, w której klientów popycha się do wydania większej kwoty. Mojej opinii na ten temat raczej nie muszę przytaczać.



Karta wygląda imponująco - nie to, co jej przyrosty wydajności...

Jednocześnie, przynajmniej w teorii, dostaliśmy kartę, która jest o porywające 7% szybsza w tej samej cenie. Dodatkowo wspiera nowsze rozwiązania z zakresu AI i powinna lepiej sobie radzić z technikami, które dopiero zostaną zaimplementowane w grach (jak RTX Mega Geometry albo Neural Materials), a to mimo wszystko główny powód, dla którego kupuje się nowe karty (pod kątem przyszłych gier, a nie tych, które już przeszliśmy na starszej karcie). Jest też lepszy generator klatek, ale to na tyle sytuacyjna funkcja, że wartość przez nią dodaną oceniam bardzo nisko, względem “zwykłego” DLSS FG działającego na kartach Ada Lovelace.

GeForce RTX 5080 prezentuje poziom, którego oczekiwałem rok temu od RTX 4080 SUPER - jako karta nowej generacji dla graczy wypada żenująco słabo...

Nie ma również żadnej poprawy w kontekście efektywności energetycznej. Na dobrą sprawę z nowego RTX 5080 najbardziej zadowoleni będą początkujący twórcy, dla których wydatek kilkunastu tysięcy na RTX 4090/5090 to zbyt wiele, a jednak chcieliby przyspieszyć pracę z edycją wideo lub generatywnym AI. A gracze? Tutaj wszystko zależy od ceny. Jeżeli RTX’a 5080 uda wam się upolować poniżej ceny tego samego modelu RTX 4080 SUPER, to w sumie stratni nie będziecie. Ale warto mieć na uwadze, że najbardziej fabrycznie podkręcone modele RTX 4080 SUPER pewnie zrównają się wydajnością z podstawowymi RTX 5080…



Dbałość o detale konstrukcji Founders Edition ponownie podnosi poprzeczkę dla pozostałych producentów.

Gdyby NVIDIA miała godnego konkurenta, to możliwe, że dziś prezentowany układ na rynek wszedłby pod nazwą GeForce RTX 5070 i został wyceniony na 2500 zł. Wtedy byłaby to wyśmienita propozycja nowej generacji, choć dalej nie na tyle dobra, jak próbuje nam to sprzedać prezes NVIDIA, wykrzykując na scenie w Vegas, że nowy GeForce RTX 5070 dostarczy WYDAJNOŚĆ na poziomie GeForce RTX 4090. A tak niestety sami ze sobą konkurować nie będą i dostaliśmy, co dostaliśmy - to samo, co 2 lata temu, ale z posypką “AI”. Czy to obecnie najszybsza karta graficzna w kwocie 4-6 tys. zł? Tak. Czy taki stan rzeczy mi się podoba? Nie. Tak, jak RTX 4080 SUPER uzyskał ode mnie niższą notę od oryginału, tak kolejna iteracja zalicza dalszy spadek oceny, zasługując ostatecznie na notę ledwie dostateczną.

Opinia o NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition Plusy To nadal bardzo szybka karta do grania w QHD, nawet z pełnym śledzeniem promieni,

znaczny wzrost wydajności w obliczeniach AI,

wyśmienicie sprawdza się w edycji wideo,

pakiet DLSS 4 często oferuje obraz lepszy od natywnego,

nowy generator wieloklatek czasami daje super efekt,

spory potencjał podkręcania,

trzy wyjścia DisplayPort 2.1b (80 Gbps),

nowoczesna aplikacja NVIDIA App. Minusy Taka sama wydajność w grach, co poprzednik sprzed 2 lat,

16 GB vRAM w 2025 roku to nieco mało dla karty z tego segmentu,

najpewniej i tak trudno będzie ją znaleźć na półkach po premierze…

Nasza ocena układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 5080: 72% 3.6/5

Kartę GeForce RTX 5090 Founders Edition na potrzeby branżowego i niezależnego testu otrzymaliśmy od NVIDII.