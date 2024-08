Dreame X40 Master. Potężny sprzymierzeniec czystości w naszym domu

Robot X40 Master ze stacją dokującą to nowa jakość czyszczenia. Funkcja mycia i suszenia mopa w gorącej wodzie, moc ssania do 12 000 Pa czy sterowanie głosowe – to tylko kilka z cech "sprzymierzeńca" czystości na miarę XXI wieku.

Robot odkurzająco-mopujący to jedno z tych urządzeń, bez których trudno wyobrazić sobie inteligentne gospodarstwo domowe, stawiające na nieskazitelną czystość. Niewielkich rozmiarów urządzenie wyręczy nas w wielu czynnościach i jednocześnie zadziwi dokładnością. Dzięki Dreame X40 Master odkurzanie i mopowanie stanie się proste jak nigdy dotąd. Co więcej, stylowa konstrukcja stacji dokującej nada wyjątkowy charakter przestrzeni, w której się znajdzie, i to bez zbędnego zajmowania powierzchni. Dreame X40 Master jest robotem stworzonym pod zabudowę.

Dreame X40 Master – sprzymierzeniec czystości

Dreame X40 Master posiada ultrakompaktową stację bazową 28 cm, zintegrowaną z robotem sprzątającym. Producenci ukryli w niej wiele funkcji, które zachwycą swoją użytecznością. W stacji znajdziemy system automatycznego napełniania i opróżniania, ułatwiający gospodarowania wodą (działający po podłączeniu stacji do źródła wody i odpływu), samoczyszczącą się deskę myjącą, gdzie główną rolę odgrywa podwójny skrobak, możliwość samoczyszczenia gorącą wodą o temperaturze 70 st. C, z 4 dostosowanymi poziomami czyszczenia, wygodne automatyczne opróżnianie czy szybkie ładowanie.

Na uwagę zasługuje też fakt, że X40 Master posiada worek na kurz o pojemności 4,2 l i pojemnik na kurz o pojemności 300 ml. Takie połączenie sprawia, że zyskujemy możliwość nieprzerwanego sprzątania nawet do 100 dni. W tym czasie nie musimy się martwić o konieczność opróżniania worka z kurzem czy wspomniane uzupełnianie i wylewanie wody do mopowania. W praktyce oznacza to, że sprzątanie przy użyciu Dreame X40 Master może stać się dla nas niemalże uzależniającą czynnością – a raczej obserwowanie, jak robot to za nas robi.

X40 Master – moc ukryta w wyjątkowym desiginie

Sercem X40 Master jest opracowany przez Dreame silnik Turbo Force 4, który obraca się z prędkością 48 500 obrotów na minutę i zapewnia moc ssania do 12 000 Pa. Nie zawsze jednak musimy korzystać z pełni możliwości robota, ponieważ posiada on 5-stopniową regulację ssania. Sposób działania urządzenia dostosujemy więc do rodzaju zabrudzeń, ale też pożądanego poziomu ciszy. Regulacja mocy ssania X40 Master pozwoli również na optymalizację zużycia energii.

Robot z łatwością poradzi sobie z kurzem, skrawkami papieru, żwirkiem dla kota czy włosami. W walce z tymi ostatnimi ważną rolę odgrywa ulepszona szczotka boczna. Co istotne, można ją podnieść na 10 mm, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. Uniesiona w górę szczotka unika bowiem płynnych zanieczyszczeń i ich rozmazywania oraz przenoszenia na dywany. Ma ona większą średnicę i zastosowano w niej też materiał PC+ABS i konstrukcję "przesuniętego koła", co rozwiązuje problem splątanych włosów.

Dla jeszcze lepszych efektów sprzątania urządzenie zostało wzbogacone o funkcję MopExtend™ RoboSwing. Dzięki niej mopy X40 Master wydłużają się nawet o 4 cm i bez problemu docierają do ukrytych zanieczyszczeń pod meblami, w narożnikach oraz trudno dostępnych szczelinach. Zapewniają też dokładne czyszczenie niskich mebli, takich jak stoły, nogi krzeseł i listwy przypodłogowe. X40 Master dotrze w każdy zakamarek naszego domu.

Technologie potrzebne w każdym domu

Nowoczesny robot sprzątający Dreame X40 Master posiada wyjątkową technologię wykrywania i czyszczenia OmniDirt. Bazuje ona na pięciokanałowym systemie rozpoznawania koloru zużytej wody. To w połączeniu z funkcją ponownego mycia mopów i podłóg z 32-poziomową dynamiczną kontrolą wilgotności mopa jest gwarancją, że mopowanie zostanie przeprowadzone bez najmniejszego zarzutu. X40 Master po mopowaniu zmierzy zabrudzenie wody, a w razie potrzeb dostosuje poziom wilgotności i ponownie umyje najbrudniejsze miejsca w domu.

Z kolei za sprawą technologii Omni-Sensitive robot X40 Master tworzy 4-poziomowe szczegółowe mapy i najbardziej wydajne trasy sprzątania. Szybkie mapowanie, dokładne planowanie ścieżek i 360-stopniowa świadomość środowiskowa pozwalają nam dostosować działanie urządzenia do bieżących potrzeb naszego domu. X40 Master może czyścić w zorganizowanych rzędach lub punktowo w określonych obszarach. Żadna misja nie jest mu straszna. Zwłaszcza że inteligentne rozpoznawanie oparte na technologii 3DAdapt™ i struktura światła 3D sprawiają, że identyfikuje i omija pojawiające się na jego drodze przeszkody. A X40 Master wiele w tej kwestii potrafi – rozpoznaje ponad 80 rodzajów obiektów, w tym buty czy kable.

Uruchom Dreame X40 Master, aby cieszyć się nieskazitelnie czystym domem. Sterowane głosem, autonomiczne urządzenie zrobi wszystko za ciebie, a ty zyskasz cenne chwile, które możesz wykorzystać w dowolny sposób.