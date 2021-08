Venom: Let There Be Carnage to jeden z najciekawiej zapowiadających się filmów tego roku, oczywiście jeśli będziemy trzymać się gatunku, jaki reprezentuje. Nowy zwiastun raczej nie zawiedzie tych, którzy już wcześniej się nim zainteresowali.

Drugi zwiastun Venom: Let There Be Carnage

W maju mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Venom: Let There Be Carnage, który skupiał się głównie na relacji Eddie'ego i Venoma. Pokazany dziś drugi zwiastun omawianego filmu w większym stopniu przybliża nam natomiast przeciwnika, z którym będą musieli się zmierzyć - tytułowego Carnage.

W głównej roli ponownie pojawi się Tom Hardy. Po sukcesie, jaki odniósł Venom z 2018 roku, mało kto brał pod uwagę inny obrót spraw. A przez sukces należy rozumieć tu nie tyle recenzje (średnie) i opinie widzów (dobre), ale przede wszystkim wygenerowane kwoty (aż 856,1 miliona dolarów ze sprzedaży biletów w kinach). O powtórkę może być ciężko, ale chyba głównie z racji pandemii i mniejszej popularności wizyt w kinach. Sam film zapowiada się bowiem dobrze, nie powinien rozczarować tych, którym podobał się poprzedni.

Venom: Let There Be Carnage w kinach. Kiedy?

Za reżyserię Venom: Let There Be Carnage odpowiada Andy Serkis, scenariusz przygotowała natomiast Kelly Marcel (współautorka scenariusza Venom z 2018 roku). W obsadzie ponownie znalazł się nie tylko Tom Hardy, ale również Michelle Williams. Dołącza do niej natomiast między innymi Woody Harrelson. I to chyba dobra wiadomość.

Ostatnio mówiło się o premierze Venom: Let There Be Carnage we wrześniu. Zarówno powyższy zwiastun, jak i oficjalne profile filmu w mediach społecznościowych nie są jednak tak konkretne. Wydawca mówi tu bowiem dość ogólnie o jesieni, być może trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Oby nie, bo kilka opóźnień już mieliśmy. Dość powiedzieć, że pierwotnie premiera miała odbyć się 20 października 2020 roku.

Nie ma za to wątpliwości odnośnie dystrybucji. Venom: Let There Be Carnage pojawi się w kinach. Czekacie?

Źródło: Sony Pictures Entertainment