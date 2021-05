Podobał Wam się Venom? Zapewne spodoba Wam się również Venom: Let There Be Carnage. Twórcy nie zamierzają odchodzić od sprawdzonego schematu.

Pierwszy zwiastun filmu Venom: Let There Be Carnage

Pytając o Venom mamy na myśli produkcję z 2018 roku z Tomem Hardym. Venom: Let There Be Carnage to bezpośrednia kontynuacja. Można było usłyszeć o niej już wcześniej, aczkolwiek materiałami wideo zasypywani nie byliśmy. Dziś Sony Pictures Entertainment pochwaliło się pierwszym konkretnym zwiastunem. Czego się z niego dowiadujemy? Przede wszystkim otrzymujemy potwierdzenie, że znów czeka nas połączenie akcji i sci-fi ze sporą dawką humoru, w czym sporą zasługę ma tytułowy pasożyt symbiont.

W główną rolę ponownie wcieli się Tom Hardy, co widzom z pewnością się spodoba. Widać, że Eddie i Venom dogadują się już doskonale, aczkolwiek będą musieli stawić czoła kolejnemu nie lada przeciwnikowi. W obsadzie Venom: Let There Be Carnage (w Polsce film pojawi się pod tytułem Venom 2: Carnage) zobaczymy również kilka innych uznanych nazwisk światowego kina. W filmie wystąpią Woody Harrelson, Stephen Graham i Michelle Williams.

Kiedy premiera Venom 2: Carnage?

Również omawiany film nie zadebiutuje w pierwotnie zaplanowanym terminie, podobnie jak wiele innych produkcji zaliczył poślizg. Całkiem spory, bo niemal roczny. Najpierw mówiono o 20 października 2020 roku, później o lipcu 2021 roku, a ostatecznie premiera odbędzie się dopiero 17 lub 24 września 2021 roku (w zależności od rynku).

Oczywiście o ile tym razem nic już się nie zmieni. Venom 2: Carnage ma być dostępny wyłącznie w kinach.

Źródło: Sony Pictures Entertainment