Sympatycy dorobku Zacka Snydera mają ostatnio bardzo dobry czas. A mogą mieć jeszcze lepszy, bo już wkrótce zadebiutuje Armia złodziei.

Armia złodziei, prequel Armii umarłych, na zwiastunie

Film Armia umarłych nie został oceniony najwyżej, daleko mu do miana najlepszych produkcji zeszłego roku. Tak wynika ze średniej ocen, bo pod pewnymi względami nie miał sobie równych. To właśnie ten film okazał się najchętniej oglądanym na platformie Netflix w 2021 roku. Jesteś w gronie tych, którym się spodobał? To zapewne z uśmiechem przyjmiesz zapowiedzi związane z prequelem.

O czym opowie? Przedstawi historię Ludwiga Dietera, kasjera z małego miasteczka, który będzie musiał stawić czoła przygodzie dalece odbiegającej od codziennych obowiązków. W tytułowego bohatera wcieli się Matthias Schweighöfer, poza tym w obsadzie widnieją takie nazwiska jak Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee czy Stuart Martin. Wspomniany Zack Snyder w tym przypadku dołączył do grona producentów.

Armia złodziei, kiedy premiera?

Zainteresowani? Wydaje się, że Armia złodziei może być oceniana podobnie jak Armia umarłych, czyli dość skrajnie. Koniec końców ten drugi film został jednak uznany za sukces, w związku z czym nie zdziwiły zapowiedzi prac nad kontynuacją (Armia umarłych 2).

Kiedy zadebiutuje Armia złodziei? Chociaż Netflix posługuje się tutaj określeniem „wkrótce”, raczej nie oznacza to trwających wakacji. Premiera filmu odbędzie się najprawdopodobniej jesienią.

Źródło: Netflix