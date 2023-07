Piątkowy przegląd okazji tradycyjnie przynosi zniżki ze skrajnie różnych kategorii elektroniki - mamy więc drukarkę, tani smartfon, budżetowy monitor i worek akcesoriów dla graczy. Mamy też bardzo dobrą cenę na bezprzewodowe słuchawki Airpods Pro 2. generacji.

Canon Pixma TS3450 - prosta, dobra drukarka za 199 złotych

Dobra i tania drukarka to nie oksymoron, zwłaszcza jeśli szukasz prostego urządzenia do sporadycznych wydruków czy skanowania. Canon TS3450 zbiera znacznie lepsze opinie niż konkurencyjna HP DeskJet 2710e, chociażby z uwagi na prostszą instalację. Jeśli nie drukujemy często, nie musimy się szczególnie troszczyć o niskie koszty eksploatacji, a jeśli wziąć pod uwagę, że TS3450 pozwala nawet na wydruki z telefonu, stosunek ceny do jakości w przypadku tego modelu wypada bardzo pozytywnie. Aktualnie Canon TS3450 można nabyć za jedyne 199 złotych - na Allegro i w sklepach Rtv Euro Agd oraz MediaMarkt.

Tańsze (acz wciąż niezbyt tanie) Apple Airpods Pro

Apple Airpods Pro 2. generacji to jedne z lepszych słuchawek bezprzewodowych typu TWS. Jak wiele sprzętów Apple, raczej rzadko można je spotkać w promocji - a szkoda, bo kosztują słono. Na polskiej stronie Amazon można je aktualnie zakupić o solidne 150 złotych taniej niż najniższe oferty na rynku, bo za niecałe 1084 złote.

Budżetowy segment - Motorola i LG

Choć w segmencie telefonów bardziej chciałoby się oglądać promocje na tzw. "średniaki", próżno ich szukać u progu weekendu. Właściwie próżno szukać jakicholwiek sensownych promocji na smartfony, może poza wyjątkiem tej dotyczącej Motoroli G32. Marka ta mocno ostatnio rozpycha się w budżetowym segmencie do 1000 złotych, produkując wcale niezgorsze telefony, a wspomniany model G32 jest właśnie jednym z nich. Za wersję z 4GB RAM i 128GB pamięci zapłacimy 599 złotych. Dostępny jest też wariant 64GB w cenie 529 złotych, acz przy tak niskiej kwocie raczej warto dopłacić i mieć dwa razy więcej pamięci.

Z kolei 24-calowy LG 24MP400P-B to jeden z najtańszych monitorów jakie możemy obecnie nabyć na rynku. Jego obecna cena w Morele, określona na 369 złotych, brzmi wręcz tak podejrzanie, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy nóżka jest tu w komplecie i czy na pewno z tyłu znajdziemy działające gniazdo HDMI. Jeśli potrzebujesz prostego, podstawowego monitora do niezbyt wymagających zadań, albo chcesz dorzucić dodatkowy, tani monitor na biurko domowe - wiesz gdzie się udać.

Mocna promocja Thrustmaster na Morele

Jeszcze ponad tydzień potrwa zbiorowa promocja na markę Thrustmaster w Morele.net, acz jeśli jesteś potencjalnym odbiorcą tej promocji nie powinieneś zwlekać. Co ciekawsze produkty już powoli znikają, wykupywane przez fanów gier symulacyjnych. Kierownice, lewarki, pedały i inne akcesoria dostępne są w autentycznie obniżonych cenach, a szczególnym zainteresowaniem zdają się cieszyć zwłaszcza TH8A za 659 złotych czy Thrustmaster Ferrari F1 za 439 złotych.

źródło: informacja własna, materiały prasowe

Powyższa publikacja nie jest artykułem sponsorowanym, ale redakcyjnym przeglądem ogólnodostępnych promocji. Zawiera jednak linki afiliacyjne, z których ewentualne zyski wspierają redakcję finansowo, umożliwiając jej tworzenie treści niezależnych, a szczególnie cenionych przez naszych Czytelników. Skorzystanie ze wspomnianych linków nie wiąże się z żadnymi kosztami.