Xiaomi wypuszcza na nasz rynek smartwatch Redmi Watch 3 Active i słuchawki Redmi Buds 4 Active. Oto szczegóły na temat tych urządzeń.

Redmi Watch 3 Active

Zegarek Redmi Watch 3 Active kontroluje aktywności fizyczne. Ma ponad 100 trybów sportowych, w tym 10 profesjonalnych. Całodobowo monitoruje pracę serca, sen i natlenienie krwi. Za pomocą Redmi Watch 3 Active możemy też odbierać połączenia telefoniczne (po sparowaniu z telefonem) – wystarczy podczas dzwonienia podnieść rękę, by odebrać połączenie.

Konstrukcja Redmi Watch 3 Active pozwala na wodoodporność do 5 ATM, co sugeruje możliwość lekkiej aktywności w wodzie. Bateria wytrzymuje do 12 dni przy normalnym użytkowaniu.

Zegarek wyposażono w 1,83 calowy wyświetlacz. Kopertę wykonano przy użyciu technologii NCVM (Non-Conductive Vacuum Metallization). Ma to gwarantować lekkość i odporność na zarysowania. Użytkownik ma do wyboru aż 200 różnych tarcz. Istnieje możliwość personalizacji tarczy (na przykład poprzez dodanie zdjęcia).

Redmi Buds 4 Active

W nowych słuchawkach od Xiaomi zastosowano dynamiczny przetwornik o średnicy 12 mm, co zdaniem producenta przekłada się na głęboki bas i wysoką dynamikę audio.

Jako atut Redmi Buds 4 Active Xiaomi wskazuje wydajną baterię, która przy okazji szybko się ładuje – wystarczy 10 minut ładowania przez port USB-C, aby cieszyć się 110 minutami działania. Na pełnym ładowaniu urządzenie wytrzyma do 5 godzin.

Redmi Buds 4 Active są zgodne z protokołem Bluetooth 5.3. Producent podkreśla, że wiąże się to z bardzo małymi opóźnieniami, niższym zużyciem energii i większą stabilnością sygnału.

Ceny nowości od Xiaomi

Za Redmi Watch 3 Active zainteresowani zapłacą 199 zł. Natomiast cena detaliczna słuchawek Redmi Buds 4 Active to 89 złotych.

źródło: materiały prasowe