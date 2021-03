Dziś Dzień Mężczyzny – pozwól sobie na więcej. Kup sobie to, na co dotąd szkoda ci było pieniędzy. Zasługujesz na odrobinę przyjemności!

Spraw sobie prezent na Dzień Mężczyzny

Dziś Dzień Mężczyzny – spraw sobie coś fajnego – coś, na co zawsze szkoda ci było pieniędzy. Tego jednego dnia zrób sobie wolne od odpowiedzialnego zarządzania budżetem. Jesteś tego warty i zasługujesz na odrobinę przyjemności.

Jeśli potrzebujesz w tym temacie inspiracji, to benchmarkowa ekipa przychodzi z pomocą. Kup sobie prezent – jakoś to potem wytłumaczysz, przecież nie może się na ciebie gniewać w Dniu Mężczyzny!

Myszka albo coś na czym ją położysz

Jaki prezent na Dzień Mężczyzny możesz sobie sprawić? Na przykład gamingowa myszka to gadżet, który może kosztować sporo, ale – hej! – kiedy jak nie dziś masz się stać jej szczęśliwym posiadaczem. Weźmy choćby Razer Basilisk – to świetny gryzoń, szczególnie jeśli lubisz strzelanki. Dobrze leży w dłoni, sensor niezawodnie śledzi ruchy, a wisienką na torcie jest rolka o regulowanej czułości. W Neonet kosztuje 219 złotych.

A jeżeli fajną myszkę już masz, to może sprawisz sobie coś pod nią. Na przykład taką MSI Agility GD70 – podkładkę pokrytą jedwabną tkaniną i zdobioną wizerunkiem smoka. Jest dość duża, by zmieściła się na niej także klawiatura, więc zyskujesz stabilność, jakiej potrzebujesz przy najbardziej intensywnej rozgrywce. W RTV Euro AGD kupisz ją za niecałą stówkę.

Golarka? A może klocki LEGO?

Oczywiście nie ma co siedzieć cały dzień przed kompem. Z okazji Dnia Mężczyzny możesz też kupić sobie na przykład golarkę, by zadbać o swoją prezencję i uwolnić się wreszcie od jednorazówek. Taki Philips Series 5000 S5130/06 to model z trzema głowicami i ostrzami MultiPrecision – bez zaskoczenia – oferującymi precyzyjne cięcie. Brak kabli oznacza, że zyskujesz pełną swobodę podczas golenia – bo 40 minut chyba w zupełności ci wystarczy, a tyle działa to urządzonko między ładowaniami. W RTV Euro AGD do dzisiaj trwa promocja i golarka kosztuje tylko 299 zł.

Jest też coś, co faceci uwielbiają, ale rzadko mogą sobie na to pozwolić. Klocki! Oczywiście nie polecamy ci byle czego, lecz złożoną z ponad 800 elementów, wiernie odwzorowaną Międzynarodową Stację Kosmiczną z ruchomym wysięgnikiem, obrotowymi przegubami i regulowanymi panelami słonecznymi. Bawi przy układaniu, a potem cieszy oko, gdy leży już na półce. Cena? Około 230 złotych. Gdzie? W Media Expert.

I jeszcze coś dla gracza

A może nazywasz się retromaniakiem i szukasz czegoś, co wypełni ci czas wolny? Poszukiwania możesz uznać za zakończone, bo oto przed tobą Atari Retro – przenośna konsolka z 50 grami w zestawie. Co najlepsze – możesz ten sprzęcik w razie czego podłączyć do telewizora i cieszyć się rozgrywką na dużym ekranie. A ile to kosztuje i gdzie to kupić? W Media Expert – za 170 złotych.

Dla miłośników wirtualnego ścigania się mamy natomiast inną propozycję. To kierownica Genesis Seaborg 400 – nie taka droga, a naprawdę przyzwoita. W dodatku możesz ją podłączyć nie tylko do peceta, ale też swojej konsoli – Xbox One, PlayStation 4 czy Nintendo Switch. Koło obraca się o 900 stopni, a pedały zapewniają komfortowe przyspieszanie i hamowanie. Do zmiany biegów służą zaś specjalne łopatki. Jeśli chcesz, to w sklepie Morele kupisz tę kierownicę za 549 zł.

benchmark.pl współpracuje z ww. w ramach afiliacji.